ФЛП уплатил налоги, но видит задолженность: 9 возможных причин

Девушка проверяет свой бюджет и платит налоги. Фото: magnific.com

ФЛП может своевременно уплатить налоги, подать отчетность и все равно увидеть в "Электронном кабинете" задолженность. Причина может заключаться не только в просрочке. Платеж может не быть зачислен, а в учете — появиться недоплата или ошибочное начисление. Проверять состояние расчетов важно. Это позволяет своевременно исправить проблему и не довести дело до штрафов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Почему у ФЛП может появиться задолженность после уплаты налогов

ГНС отмечает, что в личной части Электронного кабинета в меню "Состояние расчетов с бюджетом" отображается информация об лицевых счетах плательщика отдельно по каждому налогу, сбору или другому платежу. Именно здесь предприниматель может увидеть, есть ли недоплата, переплата или другое несоответствие.

При этом появление задолженности не всегда означает, что ФЛП сознательно не выполнил свои обязательства. Причины могут быть связаны как с самим платежом, так и с начислениями или отображением информации в системе.

1. Платеж был произведен после истечения срока

Даже если предприниматель перечислил всю необходимую сумму, важно, когда именно средства были уплачены. Просрочка платежа может привести к возникновению налогового долга и другим финансовым последствиям.

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Поэтому после оплаты следует проверить не только банковскую квитанцию, но и то, как операция отразилась в учете ГНС.

2. Средства поступили не на тот бюджетный счет

Одна из самых распространенных проблем — ошибка в реквизитах. Деньги фактически списываются со счета предпринимателя, но не поступают на тот бюджетный счет, по которому должно быть погашено конкретное обязательство.

ГНС отдельно отмечает, что ошибочно уплаченные средства можно вернуть или перечислить на другой бюджетный счет по заявлению плательщика.

3. В платежном документе указан неправильный код или другие реквизиты

Даже правильно перечисленная сумма может не покрыть необходимый налог, если при оплате были указаны неверные реквизиты.

В такой ситуации в банке может быть подтверждение перевода, но на лицевом счете конкретного налога останется недоплата. Именно поэтому квитанция об оплате еще не гарантирует, что обязательство в налоговой системе закрыто.

4. Уплачено меньше, чем требуется

Задолженность может возникнуть из-за небольшой разницы между суммой, которую ФЛП должен был уплатить, и фактическим платежом. Это может произойти из-за ошибки при расчете, изменения суммы обязательства или неполной оплаты.

Особенно важно проверять не только факт платежа, но и сумму, отраженную в "Состоянии расчетов с бюджетом".

5. После подачи отчетности возникло дополнительное обязательство

Поданная декларация может содержать сумму налогового обязательства, которую предприниматель должен уплатить в установленный срок. Сам факт подачи отчетности не означает, что все обязательства автоматически погашены.

Например, для плательщиков единого налога третьей группы декларация подается ежеквартально, а в ней отражаются показатели, используемые для определения обязательств.

6. Налоговая доначислила сумму

Отдельный случай — когда после проверки или иного контрольного мероприятия налоговая служба определяет дополнительное денежное обязательство.

В таком случае предприниматель может считать, что уплатил все суммы по собственным расчетам, но в "Электронном кабинете" появится новое начисление. Налоговый кодекс предусматривает уплату сумм обязательств, доначисленных контролирующим органом, в установленные сроки.

7. К долгу добавилась пеня

Если основной платеж был произведен с нарушением срока или обязательство осталось непогашенным, в расчетах может появиться не только сама сумма налога, но и финансовые начисления.

Поэтому ситуация "я уплатил налог" не всегда означает "мой личный счет имеет нулевой остаток". Предпринимателю следует смотреть на общее состояние расчетов, а не только на сумму последней квитанции.

8. Задолженность касается другого платежа

ФЛП может проверить один налог и быть уверенным, что все уплачено, но по другому платежу оставаться недоимка.

В ГНС подчеркивают, что в меню "Состояние расчетов с бюджетом" информация отображается отдельно по каждому налогу, сбору и другому платежу. Поэтому проверять нужно весь перечень обязательств, а не только единый налог.

9. В Электронном кабинете отображается ошибка

Наконец, проблема может быть не у ФЛП, а в данных, отображаемых в системе. ГНС прямо указывает среди возможных расхождений двойное начисление или оплату, а также ситуации, когда вместо переплаты отображается недоплата.

В таком случае не стоит повторно платить ту же сумму только из-за отрицательного показателя в кабинете. Сначала нужно сверить данные и документы об оплате.

Как ФЛП проверить, действительно ли есть задолженность

В личной части Электронного кабинета необходимо открыть меню "Состояние расчетов с бюджетом". Там отображается актуальная информация об личных счетах плательщика по отдельным налогам и платежам.

Если информации недостаточно, ФЛП может получить выписку о состоянии расчетов с бюджетом и единым взносом. ГНС сообщает, что такой запрос можно подать онлайн через Электронный кабинет, а готовый документ получить в электронной форме.

Это особенно полезно, если предприниматель видит задолженность, но имеет подтверждение оплаты. Выписка позволяет более подробно сверить начисления и платежи за соответствующий период.

Что делать, если ФЛП обнаружил ошибку

Если в кабинете отображается недоплата, хотя деньги были уплачены, стоит сначала проверить платежную инструкцию: сумму, дату, бюджетный счет и другие реквизиты.

Если проблема заключается именно в ошибочном или избыточном зачислении, плательщик может подать заявление на возврат или перечисление средств. ГНС отмечает, что такое заявление можно подать в электронной форме через личный кабинет Электронного кабинета.

Если же предприниматель считает, что данные в "Состоянии расчетов с бюджетом" недостоверны, он может обратиться в орган ГНС по основному или неосновному месту учета. Среди оснований для обращения налоговая называет двойное начисление платежей или начислений, а также несоответствие между переплатой и недоплатой.

По обращениям граждан общий срок рассмотрения составляет до одного месяца, а те обращения, которые не требуют дополнительного изучения, должны рассматриваться безотлагательно, но не позднее 15 дней.

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