Налоги с пожертвований блогеров: сколько нужно заплатить в 2026 году

Женщина с калькулятором считает налоги. Источник: magnific.com

Блогеры, получающие пожертвования от подписчиков, должны учитывать налоговые правила. ГНС разъяснила, как облагаются налогом добровольные взносы во время прямых эфиров, в частности для индивидуальных предпринимателей третьей группы. Если средства не связаны с предпринимательской деятельностью, они облагаются налогом как доход.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Главного управления ГНС в г. Киеве.

Реклама

Нужно ли платить налоги с пожертвований

Сам по себе донат не означает, что человек должен платить единый налог. Для определения налогового режима важно, кто получает средства и за что именно их перечислили.

ГНС рассмотрела ситуацию с блогером, который зарегистрирован как ФЛП третьей группы и получает добровольные взносы от зрителей во время прямых эфиров.

Если такие средства не являются оплатой за товары, работы или услуги и не связаны с хозяйственной деятельностью ФЛП, они не включаются в доход предпринимателя для уплаты единого налога.

Читайте также:

В то же время это не означает, что полученные деньги вообще не облагаются налогом. Если пожертвования не связаны с предпринимательской деятельностью, их рассматривают как доход физического лица.

Какие налоги уплачиваются с пожертвований

К доходу физического лица применяются:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

Таким образом, общая ставка налогов составляет 23% от налогооблагаемой суммы.

Например, если блогер получил 10 000 грн пожертвований, с этой суммы необходимо уплатить:

1 800 грн НДФЛ;

500 грн военного сбора.

В общей сложности налоги составят 2 300 грн, а после их уплаты останется 7 700 грн.

Если блогер получил 30 000 грн пожертвований, сумма налогов по такой ставке составит 6 900 грн: 5 400 грн НДФЛ и 1 500 грн военного сбора.

Что меняется для блогеров-ФЛП

Регистрация ФЛП не означает, что все средства, поступающие предпринимателю, автоматически считаются доходом для уплаты единого налога.

Если блогер получает деньги за товары, работы или услуги в рамках своей предпринимательской деятельности, они могут быть доходом ИП и облагаться налогом по правилам упрощенной системы.

Иная ситуация с добровольными взносами от зрителей. Если донат не является оплатой за товар, работу или услугу и не связан с хозяйственной деятельностью предпринимателя, он не включается в доход ФЛП третьей группы для расчета единого налога.

В то же время такой донат может облагаться налогом по общим правилам для физических лиц — по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Поэтому для блогера важно правильно определить характер полученных средств, а не только способ их поступления на счет.

Ввели ли новый налог на пожертвования в 2026 году

Отдельного нового налога именно на пожертвования в 2026 году не вводили.

ГНС в своем разъяснении объяснила, как действующие правила налогообложения применяются к добровольным взносам, которые блогеры получают от зрителей во время прямых эфиров.

Поэтому утверждение о том, что в 2026 году для блогеров "ввели налог на донаты", будет некорректным. Речь идет о налогообложении средств, которые уже по действующим правилам могут признаваться доходом физического лица.

В то же время название платежа "донат" само по себе не освобождает его от налогообложения. Решающим является то, за что человек получил средства и связаны ли они с его предпринимательской деятельностью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто и когда должен подавать налоговый расчет в 2026 году. Изменения касаются порядка и сроков подачи отчетности, которые следует учитывать предпринимателям и работодателям. От правильного оформления отчетности зависит, не возникнут ли дополнительные вопросы со стороны налоговой.

Ранее Новини.LIVE также объясняли, нужно ли платить налог с подарочного сертификата от работодателя. Не все подарки сотрудникам автоматически включаются в налогооблагаемый доход, ведь значение имеют их стоимость и установленные законодательством правила. В некоторых случаях с стоимости подарка придется уплатить НДФЛ и военный сбор.