Налоги со стипендии: с какой суммы студентам придется платить

4 660 грн стипендии: какую сумму получат студенты после уплаты налогов
Студенты в Украине могут получать стипендии не только от государства, но и от предприятий и организаций. В 2026 году для таких выплат действует необлагаемый налогом лимит в размере 4 660 грн в месяц. Если сумма превышает этот лимит, налоги удерживаются не со всей стипендии, а только с той части, которая превышает установленный порог.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Какая стипендия не облагается налогом
В 2026 году сумма стипендии до 4 660 грн в месяц не включается в налогооблагаемый доход. Это касается выплат учащимся, студентам, курсантам военных учебных заведений, ординаторам, аспирантам и адъюнктам, если стипендия выплачивается юридическим лицом по договору с учебным заведением.
То есть если предприятие назначило студенту стипендию в размере 4 500 грн в месяц, с этой суммы не будут удерживаться ни налог на доходы физических лиц, ни военный сбор.
Лимит в 4 660 грн связан с предельным размером дохода, определенным Налоговым кодексом Украины. Именно эта сумма используется в 2026 году для определения части стипендии, освобождаемой от налогообложения.
Что будет, если стипендия превышает 4 660 грн
Если предприятие выплачивает студенту более крупную сумму, налогообложению подлежит только превышение над 4 660 грн.
Например, при стипендии в размере 6 000 грн:
- 4 660 грн — не облагаются налогом;
- 1 340 грн — сумма превышения;
- 18 % НДФЛ — 241,20 грн;
- 5% военного сбора — 67 грн;
- общая сумма налогов — 308,20 грн.
После удержания налогов студент получит 5 691,80 грн.
При стипендии 7 000 грн налогооблагаемой будет сумма 2 340 грн. Из нее удержат 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Кто уплачивает налоги со стипендии
Студенту не нужно самостоятельно рассчитывать и перечислять эти налоги. Налоговым агентом является тот, кто выплачивает стипендию.
Именно предприятие или организация при начислении выплаты удерживает из суммы превышения 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а затем перечисляет их в бюджет. Поэтому получатель такой стипендии не должен отдельно декларировать эту выплату для уплаты указанных налогов.
Все ли стипендии свыше 4 660 грн облагаются налогом
Важно учитывать источник выплаты и вид стипендии.
Налоговый кодекс отдельно предусматривает, что государственные и социальные выплаты, а также государственные стипендии Украины, установленные соответствующими нормативными актами, относятся к доходам, которые не включаются в налогооблагаемый доход в предусмотренных законом случаях.
В то же время для обычной стипендии, выплачиваемой предприятием или организацией по договору с учебным заведением, действует именно лимит в 4 660 грн в месяц. Если выплата его превышает, налогом облагается только разница.
Недавно Новини.LIVE сообщали, что стипендии студентам вырастут вдвое с сентября. Для студентов высших учебных заведений обычная академическая стипендия составит 4 000 грн, а для отдельных специальностей — 5 100 грн. Также вырастут именные и другие специальные стипендии.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, сколько налогов блогеры должны платить с донатов. Если добровольные взносы не связаны с предпринимательской деятельностью, их могут облагать налогом как доход физического лица по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Общая ставка в таком случае составляет 23%.