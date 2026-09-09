Налоги со стипендии: с какой суммы студентам придется платить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Студенты в Украине могут получать стипендии не только от государства, но и от предприятий и организаций. В 2026 году для таких выплат действует необлагаемый налогом лимит в размере 4 660 грн в месяц. Если сумма превышает этот лимит, налоги удерживаются не со всей стипендии, а только с той части, которая превышает установленный порог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

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Какая стипендия не облагается налогом

В 2026 году сумма стипендии до 4 660 грн в месяц не включается в налогооблагаемый доход. Это касается выплат учащимся, студентам, курсантам военных учебных заведений, ординаторам, аспирантам и адъюнктам, если стипендия выплачивается юридическим лицом по договору с учебным заведением.

То есть если предприятие назначило студенту стипендию в размере 4 500 грн в месяц, с этой суммы не будут удерживаться ни налог на доходы физических лиц, ни военный сбор.

Лимит в 4 660 грн связан с предельным размером дохода, определенным Налоговым кодексом Украины. Именно эта сумма используется в 2026 году для определения части стипендии, освобождаемой от налогообложения.

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Что будет, если стипендия превышает 4 660 грн

Если предприятие выплачивает студенту более крупную сумму, налогообложению подлежит только превышение над 4 660 грн.

Например, при стипендии в размере 6 000 грн:

4 660 грн — не облагаются налогом;

1 340 грн — сумма превышения;

18 % НДФЛ — 241,20 грн;

5% военного сбора — 67 грн;

общая сумма налогов — 308,20 грн.

После удержания налогов студент получит 5 691,80 грн.

При стипендии 7 000 грн налогооблагаемой будет сумма 2 340 грн. Из нее удержат 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Кто уплачивает налоги со стипендии

Студенту не нужно самостоятельно рассчитывать и перечислять эти налоги. Налоговым агентом является тот, кто выплачивает стипендию.

Именно предприятие или организация при начислении выплаты удерживает из суммы превышения 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а затем перечисляет их в бюджет. Поэтому получатель такой стипендии не должен отдельно декларировать эту выплату для уплаты указанных налогов.

Все ли стипендии свыше 4 660 грн облагаются налогом

Важно учитывать источник выплаты и вид стипендии.

Налоговый кодекс отдельно предусматривает, что государственные и социальные выплаты, а также государственные стипендии Украины, установленные соответствующими нормативными актами, относятся к доходам, которые не включаются в налогооблагаемый доход в предусмотренных законом случаях.

В то же время для обычной стипендии, выплачиваемой предприятием или организацией по договору с учебным заведением, действует именно лимит в 4 660 грн в месяц. Если выплата его превышает, налогом облагается только разница.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что стипендии студентам вырастут вдвое с сентября. Для студентов высших учебных заведений обычная академическая стипендия составит 4 000 грн, а для отдельных специальностей — 5 100 грн. Также вырастут именные и другие специальные стипендии.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, сколько налогов блогеры должны платить с донатов. Если добровольные взносы не связаны с предпринимательской деятельностью, их могут облагать налогом как доход физического лица по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Общая ставка в таком случае составляет 23%.