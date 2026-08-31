Подарочный сертификат от работодателя: какие налоги нужно платить в 2026 году

Женщина держит в руках подарочный сертификат. Фото: Pexels.com

Украинцам, которым подарили на работе сертификат, не стоит волноваться — НДФЛ и военный сбор платить придется далеко не всегда. В 2026 году часть стоимости неденежного подарка не включается в налогооблагаемый доход работника. Если стоимость сертификата превышает установленный предел, налоги начисляют только на сумму превышения.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины, передает Новини.LIVE .

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Какая сумма подарка не облагается налогом

Согласно Налоговому кодексу, часть стоимости неденежного подарка не включается в налогооблагаемый доход. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн, поэтому налогооблагаемый лимит равен 2 161,75 грн.

Это правило распространяется, в частности, на подарочные сертификаты, которые предприятие или другое юридическое лицо предоставляет физическому лицу. Если стоимость сертификата не превышает 2 161,75 грн, НДФЛ и военный сбор с этой суммы не выплачиваются.

Лимит рассчитывается по стоимости неденежных подарков в соответствующем месяце. Поэтому работодатель должен учитывать подарки, предоставленные работнику в течение этого периода.

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Если подарочный сертификат стоит больше 2 161,75 грн, облагается налогом не вся его стоимость, а только сумма превышения.

К примеру, если работодатель подарил сертификат на 3 000 грн, в налогооблагаемый доход включается 838,25 грн — именно столько составляет разница между его стоимостью и не облагаемой налогом суммой.

Из суммы превышения удерживают:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%.

Для расчета НДФЛ по неденежному доходу применяется натуральный коэффициент. Для военного сбора такой коэффициент не применяется.

Кто платит налоги

Работнику не нужно самостоятельно рассчитывать и перечислять НДФЛ и военный сбор по подарочному сертификату.

Если сертификат предоставляет предприятие или другое юридическое лицо, именно оно выступает налоговым агентом. Компания определяет налогооблагаемую сумму, содержит необходимые налоги и отражает доход работника в соответствующей отчетности.

То есть получатель подарка не должен самостоятельно перечислять эти налоги только потому, что работодатель вручил ему сертификат.

Действует ли льгота для денежных подарков

Правило о не облагаемой налогом сумме до 2 161,75 грн касается именно неденежных подарков. Денежные выплаты под эту льготу не подпадают.

Потому подарочный сертификат нужно отличать от денежной выплаты работнику. Для таких доходов действуют другие правила налогообложения.

Что нужно знать работнику

Основные правила таковы:

подарок в неденежной форме в пределах 2 161,75 грн не облагается НДФЛ и военным сбором;

если стоимость подарка больше, налоги начисляют на сумму превышения;

ставка НДФЛ составляет 18%, военного сбора — 5%;

налоговым агентом является юридическое лицо, предоставившее подарок.

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Ранее Новини.LIVE также объясняли, какие доходы украинцев облагаются налогом в 2026 году . НДФЛ и военный сбор могут взиматься не только с заработной платы, но и с других видов доходов. Для каждого вида выплат закон предусматривает свои правила и условия налогообложения.