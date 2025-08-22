Видео
Ошибки в оплате счетов за газ — Нафтогаз обратился к клиентам

Ошибки в оплате счетов за газ — Нафтогаз обратился к клиентам

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:50
Оплата счетов за газ — когда и как Нафтогаз может вернуть средства
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали клиентам о правилах возврата средств в случае допущения ошибок в оплате счетов за природный газ. В таких ситуациях необходимо придерживаться четкого алгоритма действий, ведь автоматический возврат средств не предусмотрен.

Об этом сообщает пресс-центр Нафтогаза в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Когда могут вернуть средства с оплаты счетов за газ

Граждане, которые являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины", могут рассчитываться за голубое топливо как в личном кабинете по электронным платежам, так и в банках или офисах газоснабжающей компании. В обоих случаях могут быть допущены ошибки.

"В нашем ритме жизни ошибки — не исключение. И при оплате за газ тоже возможны неточности, например, ввели не ту сумму или не ту цифру в реквизитах", — сообщают в Нафтогазе.

Чаще всего ошибочная оплата за газ случается в таком виде:

  • не указан номер лицевого счета;
  • допущены ошибки в цифрах;
  • средства внесены на чужой счет.
Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз в Fb

Как вернуть ошибочно отправленные средства

Как пояснили в Нафтогазе, ситуацию можно исправить, ведь предусмотрена процедура возврата ошибочной оплаты за газ.

Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаченных средств, сделать четкую фотографию чека с ошибочной оплатой и передать компании.

Граждане должны придерживаться такого алгоритма действий для возврата средств:

  1. Написать заявление на возврат по установленному образцу.
  2. Прикрепить копии паспорта и идентификационного кода.
  3. Добавить четкую фотографию или скан квитанции (чек/банковская выписка).
  4. Прикрепить справку с банковскими реквизитами своего счета (IBAN/МФО банка/ЕГРПОУ банка).
  5. Передать документы любым удобным способом: на электронный адрес: client@gas.ua; по почте: 25009, г. Кропивницкий, получатель — ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

"Ситуация решается легко, если действовать по алгоритму", — добавили в газоснабжающей компании.

Ранее мы писали о современном расчете за газ, предусматривающем переход от бумажных к электронным платежкам. В Нафтогазе сообщили, что модернизированная система оплаты за газ соответствует мировым трендам в вопросе экологичности и комфорта.

Также мы рассказывали об актах сверки от ГК "Нафтогаз Украины", которые граждане могут оформить самостоятельно. В таких документах указывают состояние расчетов между клиентом и компанией, что дает возможность проверить начисления.


Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
