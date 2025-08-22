Оплата счетов за газ — когда и как Нафтогаз может вернуть средства

Ошибки в оплате счетов за газ — Нафтогаз обратился к клиентам
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали клиентам о правилах возврата средств в случае допущения ошибок в оплате счетов за природный газ. В таких ситуациях необходимо придерживаться четкого алгоритма действий, ведь автоматический возврат средств не предусмотрен.
Когда могут вернуть средства с оплаты счетов за газ
Граждане, которые являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины", могут рассчитываться за голубое топливо как в личном кабинете по электронным платежам, так и в банках или офисах газоснабжающей компании. В обоих случаях могут быть допущены ошибки.
"В нашем ритме жизни ошибки — не исключение. И при оплате за газ тоже возможны неточности, например, ввели не ту сумму или не ту цифру в реквизитах", — сообщают в Нафтогазе.
Чаще всего ошибочная оплата за газ случается в таком виде:
- не указан номер лицевого счета;
- допущены ошибки в цифрах;
- средства внесены на чужой счет.
Как вернуть ошибочно отправленные средства
Как пояснили в Нафтогазе, ситуацию можно исправить, ведь предусмотрена процедура возврата ошибочной оплаты за газ.
Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаченных средств, сделать четкую фотографию чека с ошибочной оплатой и передать компании.
Граждане должны придерживаться такого алгоритма действий для возврата средств:
- Написать заявление на возврат по установленному образцу.
- Прикрепить копии паспорта и идентификационного кода.
- Добавить четкую фотографию или скан квитанции (чек/банковская выписка).
- Прикрепить справку с банковскими реквизитами своего счета (IBAN/МФО банка/ЕГРПОУ банка).
- Передать документы любым удобным способом: на электронный адрес: client@gas.ua; по почте: 25009, г. Кропивницкий, получатель — ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
"Ситуация решается легко, если действовать по алгоритму", — добавили в газоснабжающей компании.
