Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оплата за газ по-новому — что надо знать клиентам Нафтогаза

Оплата за газ по-новому — что надо знать клиентам Нафтогаза

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 09:04
Расчет за газ — Нафтогаз призвал платить за газ иначе
Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призывают клиентов переходить на современный вид оплаты. Граждане могут рассчитываться онлайн в личном кабинете и чат-ботах по электронным платежкам вместо бумажных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о современном расчете за газ

В Нафтогазе отметили, что модернизировали систему оплаты за природный газ, что предусматривает постепенный переход от бумажных к электронным квитанциям. Такое решение соответствует глобальным трендам в вопросе экологичности и удобства.

Потребителям можно делать расчеты в электронном виде, не дожидаясь бумажных квитанций, что позволяет экономить время и не волноваться о потере платежек.

Онлайн-счет доступен с 10-го числа, а бумажный поступает после 20-го.

"Зачем ждать бумажную платежку в почтовом ящике, если ее можно получить раньше — просто в телефоне или на компьютере? Цифровой формат счета не зависит от погоды или любых других факторов. Обычно его можно просмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов — и иметь под рукой архив оплат в любой момент", — говорится в сообщении.

Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как отказаться от бумажной платежки

В газоснабжающей компании рассказали, что онлайн-платежки присылают всегда вовремя. Для этого необходимо воспользоваться:

  • личным кабинетом на my.gas.ua;
  • чат-ботом компании в Viber или Telegram;
  • электронной почтой.

Чтобы отказаться от бумажных платежек, нужно:

  • перейти в личный кабинет на my.gas.ua;
  • зайти в "Настройки";
  • включить опцию "Получать счета онлайн".

"Онлайн-формат счета — это быстро, удобно и экологично. Если еще не перешли — время попробовать", — добавили в компании.

Ранее мы писали, когда поступят счета и как оплатить услугу по техобслуживанию. Счета необходимо оплачивать каждые три-пять лет в зависимости от возраста дома.

Также мы рассказывали, что граждане могут получить акт сверки от ГК "Нафтогаз Украины". В документе будет указано состояние взаиморасчетов между клиентами и компанией, что позволит проверить начисления.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации