Расчет за газ — Нафтогаз призвал платить за газ иначе

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призывают клиентов переходить на современный вид оплаты. Граждане могут рассчитываться онлайн в личном кабинете и чат-ботах по электронным платежкам вместо бумажных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза в соцсети Facebook.

Что надо знать о современном расчете за газ

В Нафтогазе отметили, что модернизировали систему оплаты за природный газ, что предусматривает постепенный переход от бумажных к электронным квитанциям. Такое решение соответствует глобальным трендам в вопросе экологичности и удобства.

Потребителям можно делать расчеты в электронном виде, не дожидаясь бумажных квитанций, что позволяет экономить время и не волноваться о потере платежек.

Онлайн-счет доступен с 10-го числа, а бумажный поступает после 20-го.

"Зачем ждать бумажную платежку в почтовом ящике, если ее можно получить раньше — просто в телефоне или на компьютере? Цифровой формат счета не зависит от погоды или любых других факторов. Обычно его можно просмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов — и иметь под рукой архив оплат в любой момент", — говорится в сообщении.

Как отказаться от бумажной платежки

В газоснабжающей компании рассказали, что онлайн-платежки присылают всегда вовремя. Для этого необходимо воспользоваться:

личным кабинетом на my.gas.ua;

чат-ботом компании в Viber или Telegram;

электронной почтой.

Чтобы отказаться от бумажных платежек, нужно:

перейти в личный кабинет на my.gas.ua;

зайти в "Настройки";

включить опцию "Получать счета онлайн".

"Онлайн-формат счета — это быстро, удобно и экологично. Если еще не перешли — время попробовать", — добавили в компании.

Ранее мы писали, когда поступят счета и как оплатить услугу по техобслуживанию. Счета необходимо оплачивать каждые три-пять лет в зависимости от возраста дома.

Также мы рассказывали, что граждане могут получить акт сверки от ГК "Нафтогаз Украины". В документе будет указано состояние взаиморасчетов между клиентами и компанией, что позволит проверить начисления.