Нестабильная зарплата: как создать финансовую подушку из 20 000 грн

Деньги в мужских руках. Фото: Новини.LIVE

Когда доход каждый месяц меняется, потратить всю полученную сумму сразу — это риск остаться без денег до следующего поступления. Если доход составляет 20 000 грн, часть средств стоит сразу распределить на обязательные платежи, продукты, резерв и непредвиденные расходы. При правильной схеме даже в месяц с меньшим заработком можно иметь запас средств и не влезать в долги.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Гаразд".

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Как распределить 20 000 грн

На платформе "Гаразд" советуют планировать личный бюджет, учитывать регулярные расходы и формировать сбережения. При нестабильном доходе это особенно важно, ведь в следующем месяце заработок может оказаться ниже.

В качестве примера можно распределить 20 000 грн следующим образом:

8 000 грн — обязательные платежи. Сюда можно отнести коммунальные услуги, жилье и другие счета, которые нужно оплачивать независимо от размера дохода.

5 000 грн — продукты и бытовые покупки.

3 000 грн — финансовая подушка. Эту сумму лучше отложить сразу после получения денег и не использовать для обычных покупок.

2 000 грн — транспорт, мобильная связь и другие регулярные расходы.

2 000 грн — непредвиденные расходы.

В такой схеме все 20 000 грн имеют конкретное назначение, а 3 000 грн сразу превращаются в запас.

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Сколько можно накопить

Если ежемесячно откладывать по 3 000 грн, через три месяца резерв составит 9 000 грн. За полгода сумма вырастет до 18 000 грн, а за год — до 36 000 грн.

Такой запас может пригодиться, если в следующем месяце доход уменьшится или возникнут непредвиденные расходы.

Например, если вместо 20 000 грн человек получит только 15 000 грн, резерв в 18 000 грн после шести месяцев накоплений уже позволит частично компенсировать падение дохода.

Что делать, если доход снизился

Когда доход уменьшился, в первую очередь следует сохранить расходы, без которых невозможно обойтись. Это жилье, коммунальные услуги, питание и другие обязательные платежи.

В то же время необязательные покупки можно отложить. Например, если при месячном доходе в 15 000 грн сократить расходы на бытовые покупки и временно уменьшить сумму сбережений с 3 000 до 1 000 грн, часть резерва всё равно удастся сохранить.

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