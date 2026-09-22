Выплаты на дрова: кто из украинцев не получит зимнюю помощь в размере 19 400 грн

Гривневые банкноты в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине власти при поддержке украинских и международных организаций перед началом отопительного сезона реализуют программу по предоставлению домохозяйствам, не имеющим централизованного отопления, единовременной денежной помощи в размере 19 400 грн. Право на соответствующие выплаты имеют уязвимые категории населения. В то же время есть и те, кому соответствующая поддержка не предусмотрена.

О том, при каких условиях в этом году предоставляется помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о новых выплатах на зиму

Согласно объявленным правительством правилам, государственные выплаты должны быть предоставлены каждому уязвимому домохозяйству на холодный сезон. А именно: помощь предназначена для поддержки социально и экономически уязвимых категорий граждан, которые продолжают проживать:

в прифронтовых территориальных громадах;

в регионах, где продолжаются боевые действия.

На реализацию программы из бюджета выделили около 8 млрд грн. Выплаты можно будет направить на перезимовку: приобретение твердого топлива (дрова, уголь и др.). Однако строгого целевого использования средств нет, поэтому их можно будет также потратить по собственному усмотрению, в частности, на оплату коммунальных платежей.

Право на выплаты на дрова в размере 19 400 грн предусмотрено для:

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Людей с инвалидностью;

Семей, в которых есть дети с инвалидностью;

Одиноких пенсионеров;

Многодетных семей;

Одиноких нетрудоспособных лиц;

Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

Граждан, получающих субсидии/льготы (на коммунальные услуги или топочное топливо);

Приемных семей;

Патронатных воспитателей;

Одиноких матерей или отцов.

Кому откажут в предоставлении зимней поддержки

В то же время некоторым гражданам придется самостоятельно готовиться к предстоящей зиме. Государственные выплаты в размере 19 400 грн не будут предоставлены:

Жителям территориальных громад, не входящих в перечень прифронтовых уязвимых территорий; Внутренним переселенцам, бесплатно проживающим в помещениях, владельцам которых из бюджета уже компенсируют стоимость коммунальных услуг/топлива; Семьям, которые ранее получили аналогичные выплаты от других международных организаций на сезон.

Выплаты будут предоставлены исключительно тем, кто соответствует критериям и своевременно подал заявления на их оформление. Конечный срок приема заявок — 30 октября 2026 года.

Как оформить денежную помощь

Заявление на выплаты можно подать лично:

в Центр предоставления административных услуг;

в Сервисный центр Пенсионного фонда;

в местный совет;

в военную администрацию.

Помимо личных документов, необходимо будет предоставить подтверждение основания, в соответствии с которым человек имеет право на получение выплат.

Также документы можно подать онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда, сделать это нужно до 30 октября 2026 года.

Если гражданину было отказано по неизвестным причинам, он может обратиться в Пенсионный фонд или в другой орган, куда было подано заявление на получение выплаты. Если не хватает каких-либо документов, необходимо добавить недостающие бумаги.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ряде регионов доступна программа от "Mercy Corps". В ее рамках можно получить денежные гранты на бизнес. При соблюдении требований гражданам предоставят финансовую помощь до 5 000 долларов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в 2026 году украинцы смогут получить помощь от ЮНИСЕФ. Речь идет о поддержке семей с детьми, пострадавших от войны, в размере до 19 400 грн. В частности, выплаты будут предоставлены тем, кто из-за атак на инфраструктуру остался без электроэнергии, тепла или водоснабжения.