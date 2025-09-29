Видео
Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Главная Финансы Грантовая помощь от Каритас для ВПЛ — где можно получить деньги

Грантовая помощь от Каритас для ВПЛ — где можно получить деньги

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 08:00
Выплаты для ВПЛ — деньги от Каритас доступны в четырех регионах Украины
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в четырех областях имеют последний шанс подать заявку на участие в программе по предоставлению грантовой помощи трех видов. Деньги предусмотрены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится в публикации пресс-службы благотворительной организации Caritas Spes Lviv Archdiocese.

Читайте также:

Где реализуют проект денежной помощи для ВПЛ

Как отмечается, проект "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" от БФ Caritas Spes Lviv Archdiocese предусматривает предоставление трех видов грантов до 32,4 тыс. грн во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Проект призван оказать денежную помощь (гранты) домохозяйствам из числа ВПЛ, которых коснулась война, на поддержку производства сельскохозяйственной продукции или других видов деятельности.

Также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны соответствовать следующим критериям:

  • не имели помощи на поддержку деятельности от РМ Каритас-Спес Украина/других благотворительных фондов в Украине в 2025 году;
  • есть документальное подтверждение того, что домохозяйство действительно пострадало от войны.

Какие суммы грантов и на что можно потратить

По информации пресс-службы, предполагается предоставление от БФ Caritas Spes Lviv Archdiocese нескольких видов грантов.

На покупку продукции на сумму до 32,4 тыс. грн (семена, удобрения, корма, оборудование, мелкий рогатый скот), на птицеводство, садоводство, яговодство, ветеринарную помощь и ремонты.

На бизнес-гранты на сумму до 32,4 тыс. грн на торговлю, услуги, производство и ремонты.

На профессиональное обучение и переквалификация на сумму до 32,4 тыс. грн (если курсы не превышают шесть месяцев, кроме оплаты обучения в вузах и других учебных заведениях).

Граждане могут зарегистрироваться, заполнив проектную заявку, до 30 сентября 2025 года.

Объявление. Источник: БФ Caritas Spes Lviv Archdiocese

Ранее мы писали, что осенью уязвимые категории граждан могут получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг. Средства предусмотрены из бюджетов городских общин для людей с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что семьи с детьми могут получить финансовую помощь от БФ "СОС Дитячі містечка". Деньги предоставят уязвимым категориям граждан.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
