Главная Финансы Новые цены на фуражную кукурузу: как обновились в мае

Дата публикации 11 мая 2026 06:30
Цены на фуражную кукурузу в Украине: как подорожала тонна
Початки кукурузы, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На агрорынке в Украине продолжает прибавлять в цене фуражная кукуруза. На подорожание влияет, среди прочего, обновление цен на экспортном агрорынке. Из-за этого цены спроса зерновую за неделю выросли на 200 гривен за тонну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информ агентство АПК-Информ.

Почему фуражная кукуруза дорожает

Рынок находится под влиянием нескольких факторов, которые влияют на ценовые изменения. Впрочем, определяющими являются следующие:

  • активный спрос как внутренних потребителей, так и трейдеров;
  • нехватка предложений зерновой от аграриев;
  • повышательная ценовая динамика на экспортном рынке.

Несмотря на это цены спроса на фуражную кукурузу выросли еще на 100 — 200 гривен за тонну.

Цены на фуражную кукурузу

По состоянию на 11 мая тонна фуржаной кукурузы стоит в среднем 9 281 гривну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Для внутренних потребителей подорожание является не очень стремительным. Например, с 3 по 7 мая зерновая подорожала с 9 256 до 9 331 гривен за тонну.

С 8 мая на рынке фиксируют незначительный спад цен. Собственно, ценник на тонну фуражной кукурузы с тех пор держится на уровне в 9 281 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, меняются цены не только на фуражную кукурузу, но и на ячмень. Так, тонна культуры на экспорт сейчас стоит более 10 000 гривен. При этом трейдеры не очень активно интересуются зерновой.

Также Новини.LIVE рассказывали о ценах на пшеницу. Так, новый урожай уже оценивается в 227 долларов за тонну, если говорить об экспорте. Известно, почему изменились цены.

цены в Украине цены на зерно сорт кукурузы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
