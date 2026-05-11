Цены на фуражную кукурузу в Украине: как подорожала тонна

На агрорынке в Украине продолжает прибавлять в цене фуражная кукуруза. На подорожание влияет, среди прочего, обновление цен на экспортном агрорынке. Из-за этого цены спроса зерновую за неделю выросли на 200 гривен за тонну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информ агентство АПК-Информ.

Почему фуражная кукуруза дорожает

Рынок находится под влиянием нескольких факторов, которые влияют на ценовые изменения. Впрочем, определяющими являются следующие:

активный спрос как внутренних потребителей, так и трейдеров;

нехватка предложений зерновой от аграриев;

повышательная ценовая динамика на экспортном рынке.

Несмотря на это цены спроса на фуражную кукурузу выросли еще на 100 — 200 гривен за тонну.

Цены на фуражную кукурузу

По состоянию на 11 мая тонна фуржаной кукурузы стоит в среднем 9 281 гривну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Для внутренних потребителей подорожание является не очень стремительным. Например, с 3 по 7 мая зерновая подорожала с 9 256 до 9 331 гривен за тонну.

С 8 мая на рынке фиксируют незначительный спад цен. Собственно, ценник на тонну фуражной кукурузы с тех пор держится на уровне в 9 281 гривен.

