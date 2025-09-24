Видео
Ажиотажем не пахнет — сколько стоит тонна подсолнечника сейчас

Ажиотажем не пахнет — сколько стоит тонна подсолнечника сейчас

Дата публикации 24 сентября 2025 06:30
Подсолнечник в Украине — за сколько продают тонну на агрорынке
Поле с подсолнухами. Фото: Unsplash

На рынке подсолнечника в Украине снижаются цены вместе с потенциалом урожайности. Особенно это касается южных и центральных регионов страны.

Об этом сообщает издание АПК-Информ.

Почему цены на подсолнечник идут вниз

Как отмечается в материале, часть украинских заводов в сентябре почувствовала сезонный рост предложения подсолнечника нового урожая. Из-за этого переработчики начали снижать цены спроса.

"При этом из-за отставания уборочной кампании физическое предложение подсолнечника еще не было достаточным. Однако, рост стоимости масличной, как и в 2024 году пока не ожидается, ведь на внутреннем рынке достаточно сои и рапса, цены на которые существенно упали в течение последних двух недель из-за экспортной пошлины", — говорят аналитики.

В то же время в южных областях переработчики сигнализировали, что есть существенное предложение подсолнечника с низкой масличностью — от 39 до 40%.

Сколько стоит тонна подсолнечника

По состоянию на среду, 24 сентября, тонна семян стоит 26 244 грн, о чем свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Если говорить о недельной динамике цен, то подсолнечник несколько подорожал.

Цены на подсолнечник в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, в среду, 17 сентября, тонну товара продавали за 26 206 грн. Самой низкой же цена была в субботу, 20 сентября, — 26 067 грн за тонну.

Ранее глава Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал, каким может быть урожай зерновых в Украине в 2025 году. По его мнению, в стране соберут до 54 млн тонн. Узнавайте также, почему в Украине подорожает хлеб.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
