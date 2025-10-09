Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы На рынке зерна неспокойно — как изменились цены на пшеницу

На рынке зерна неспокойно — как изменились цены на пшеницу

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 06:30
Цены на зерновые в мире — как и почему они изменились
Пшеница. Фото: УНИАН

Эксперты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) фиксируют удешевление продовольственных товаров по итогам сентября 2025 года. Так, например, глобальный индекс цен на зерновые ФАО снизился на 0,6% по сравнению с августом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с ценами на зерновые в мире

Как говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пшеница на мировых рынках дешевеет уже третий месяц подряд. Причины:

  • низкий международный спрос;
  • большие урожаи в странах, которые являются крупнейшими поставщиками зерна.

Мировые цены на кукурузу также снижаются по причине масштабных поставок и временного отказа от экспортных пошлин на зерно в Аргентине.

Тем временем цены на ячмень, как отмечают эксперты, движутся вверх — эта культура, в отличие от пшеницы, дорожает третий месяц подряд.

Какие цены на пшеницу в Украине

На отечественном рынке зерна изменения в ценах на зерно происходят ежедневно. Так, по состоянию на четверг, 9 октября, тонна зерна стоит 8 878 гривен, свидетельствуют данные на портал Tripoli.land.

null
Цены на зерно в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Неделю назад — в среду, 1 октября — тонна зерна в Украине продавалась по цене в 8 879 гривен. Ко вторнику, 7 октября, пшеница подорожала до 8 839 гривен за тонну, однако уже в среду, 8 октября, стоимость снизилась до отметки в 8 878 гривен.

Ранее мы рассказывали, что цены на ячмень в Украине снижаются. Культура дешевеет с конца сентября 2025 года. Узнавайте также, каким будет урожай пшеницы в Украине в 2025 году.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации