Цены на зерновые в мире — как и почему они изменились

Эксперты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) фиксируют удешевление продовольственных товаров по итогам сентября 2025 года. Так, например, глобальный индекс цен на зерновые ФАО снизился на 0,6% по сравнению с августом.

Что происходит с ценами на зерновые в мире

Как говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пшеница на мировых рынках дешевеет уже третий месяц подряд. Причины:

низкий международный спрос;

большие урожаи в странах, которые являются крупнейшими поставщиками зерна.

Мировые цены на кукурузу также снижаются по причине масштабных поставок и временного отказа от экспортных пошлин на зерно в Аргентине.

Тем временем цены на ячмень, как отмечают эксперты, движутся вверх — эта культура, в отличие от пшеницы, дорожает третий месяц подряд.

Какие цены на пшеницу в Украине

На отечественном рынке зерна изменения в ценах на зерно происходят ежедневно. Так, по состоянию на четверг, 9 октября, тонна зерна стоит 8 878 гривен, свидетельствуют данные на портал Tripoli.land.

Неделю назад — в среду, 1 октября — тонна зерна в Украине продавалась по цене в 8 879 гривен. Ко вторнику, 7 октября, пшеница подорожала до 8 839 гривен за тонну, однако уже в среду, 8 октября, стоимость снизилась до отметки в 8 878 гривен.

Ранее мы рассказывали, что цены на ячмень в Украине снижаются. Культура дешевеет с конца сентября 2025 года. Узнавайте также, каким будет урожай пшеницы в Украине в 2025 году.