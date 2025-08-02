Курс гривны — что будет, если урожай с урожаем зерна возникнут проблемы (видео)

Стенд с курсом валют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Среди важных факторов, из-за которых в Украине может снижаться или повышаться курс гривны — результаты жатвы. Из-за неблагоприятной погоды летом 2025 года урожай зерновых может быть значительно меньшим прошлогодних показателей, к тому же может ухудшиться качество собранной продукции. Впрочем, ожидать каких-то сильных проблем на валютном рынке не стоит.

Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил Даниил Гетманцев, который возглавляет комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Повлияет ли урожай на курс гривны

По словам Даниила Гетманцева, примерно через две-три недели ситуация с урожаем этого года станет более-менее понятной. Однако какими бы ни были результаты жатвы — это существенно не повлияет ни на курс гривны, ни на платежный баланс.

"Действительно, будет ухудшение, если будет плохой урожай. Но оно не будет таким, что заставит нас говорить о катастрофе. Мы убеждены, что справимся с этим вызовом, как справились с другими с началом большого вторжения", — сказал политик.

О чем еще стоит знать

Напомним, ранее экономический эксперт Даниил Монин рассказал редакции Новини.LIVE, что дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть от соотношения показателей евро и доллара. Поэтому украинцам, если они планировали сейчас покупать евро, лучше отказаться от этой идеи, ведь существует вероятность, что курс будет двигаться в сторону снижения ближе к осени. Тогда как доллар, вероятно, будет дорожать до уровня, заложенного в государственном бюджете на 2025 год.

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