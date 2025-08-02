Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гривна под давлением — как жатва повлияет на валютный рынок

Гривна под давлением — как жатва повлияет на валютный рынок

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 17:45
Курс гривны — что будет, если урожай с урожаем зерна возникнут проблемы (видео)
Стенд с курсом валют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Среди важных факторов, из-за которых в Украине может снижаться или повышаться курс гривны — результаты жатвы. Из-за неблагоприятной погоды летом 2025 года урожай зерновых может быть значительно меньшим прошлогодних показателей, к тому же может ухудшиться качество собранной продукции. Впрочем, ожидать каких-то сильных проблем на валютном рынке не стоит.

Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил Даниил Гетманцев, который возглавляет комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Реклама
Читайте также:

Повлияет ли урожай на курс гривны

По словам Даниила Гетманцева, примерно через две-три недели ситуация с урожаем этого года станет более-менее понятной. Однако какими бы ни были результаты жатвы — это существенно не повлияет ни на курс гривны, ни на платежный баланс.

"Действительно, будет ухудшение, если будет плохой урожай. Но оно не будет таким, что заставит нас говорить о катастрофе. Мы убеждены, что справимся с этим вызовом, как справились с другими с началом большого вторжения", — сказал политик.

О чем еще стоит знать

Напомним, ранее экономический эксперт Даниил Монин рассказал редакции Новини.LIVE, что дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть от соотношения показателей евро и доллара. Поэтому украинцам, если они планировали сейчас покупать евро, лучше отказаться от этой идеи, ведь существует вероятность, что курс будет двигаться в сторону снижения ближе к осени. Тогда как доллар, вероятно, будет дорожать до уровня, заложенного в государственном бюджете на 2025 год.

Ранее мы рассказывали, что в Европейском Союзе с 2027 вводят ограничения на операции с наличными. Известно, кого коснутся новые правила. Узнавайте также, какие доллары сложно обменять в Украине.

курс гривны Даниил Гетманцев урожай зерно зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации