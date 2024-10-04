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Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

4 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 4 октября 2024 года
Производство меди. Фото: andina.pe
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь является одним из самых распространенных металлов в повседневной жизни людей. Ее называют "вечным металлом человечества". Исключительная прочность меди заметна на предметах, найденных археологами, возраст которых превышает 10 000 лет — они до сих пор находятся в хорошем состоянии. Медь и ее сплавы используются для всего: от монет до космических технологий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Медь окружает нас повсюду: она внутри и вне стен наших домов, в телефонном оборудовании, электрических устройствах и проводке, в сантехнике. Она также используется для создания множества различных предметов, таких как компьютеры, микроволновые печи и множество бытовых приборов. По оценкам, в своей жизни современный человек использует около 680 килограммов меди.

Ученые, исследователи и археологи уверены, что в верхнем километре земной коры все еще содержится множество меди. По мнению этих экспертов, при текущих темпах добычи и извлечении меди ее запасов хватит более чем на пять миллионов лет.

Древние египтяне использовали медные трубы для подачи воды еще с 2750 года до нашей эры. Сохранившиеся в хорошем состоянии медные трубы наглядно демонстрируют, насколько долговечна медь.

Медь является важным элементом, обеспечивающим прочность костей. Она также способствует снижению уровня холестерина, метаболизма глюкозы, созреванию белых и красных кровяных клеток, транспорту железа, развитию мозга и сокращению сердечной мышцы.

Медь занимает третье место в промышленной полезности после железа и алюминия. Она используется в проводке, сантехнике, электронике, строительстве, кухонной посуде и монетах.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, в том числе металлургии. По его мнению, значительные инвестиции в модернизацию украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Кроме того, он подчеркнул, что для восстановления металлургического сектора в послевоенный период потребуются финансовые вливания в десятки миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 4 октября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

Киевская область — от 225 до 275 грн;

Винницкая область — от 225 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 233 до 270 грн;

Житомирская область — от 230 до 260 грн;

Закарпатская область — от 235 до 265 грн;

Запорожская область — от 240 до 280 грн;

Ивано-Франковская область — от 225 до 265 грн;

Кировоградская область — от 250 до 280 грн;

Львовская область — от 250 до 280 грн;

Николаевская область — от 270 до 300 грн;

Одесская область — от 250 до 275 грн;

Полтавская область — от 255 до 275 грн;

Сумская область — от 235 до 260 грн;

Тернопольская область — от 215 до 250 грн;

Харьковская область — от 255 до 305 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;

Черкасская область — от 245 до 275 грн;

Черновицкая область — от 244 до 275 грн;

Черниговская область — от 240 до 265 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

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