Цены на ячмень в Украине — сколько стоит тонна в октябре

Фуражный ячмень в Украине дешевеет. Так, в течение крайней недели цены снижались в рамках ранее сформированного диапазона.

Как пишет издание Apk-inform, незначительная часть покупателей оставалась активной и покупала ячмень. Тогда на рынке фиксировались максимальные и приближенные к максимальному уровню цены.

В то же время предложения ячменя поступали небольшими объемами. Аграрии, у которых были многотоннажные объемы сырья, планировали дождаться весны и тогда сбыть продукцию. Также давление на цены оказывала понижательная ценовая динамика на экспортном рынке.

Каковы цены на ячмень

По состоянию на среду, 8 октября, по данным на портале Tripoli.land, цена за тонну ячменя находится на отметке в 9 157 грн.

В течение последних восьми дней цены на ячмень колебались, но не существенно Так, в среду тонна культуры стоила 9 194 грн. Начиная с 1 октября на агрорынке началось снижение цен, которое продолжается и по сей день.

