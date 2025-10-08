Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ячмень никого не интересует — как в октябре подешевела культура

Ячмень никого не интересует — как в октябре подешевела культура

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 06:30
Цены на ячмень в Украине — сколько стоит тонна в октябре
Ячмень. Фото: УНИАН

Фуражный ячмень в Украине дешевеет. Так, в течение крайней недели цены снижались в рамках ранее сформированного диапазона.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация на агрорынке в октябре

Как пишет издание Apk-inform, незначительная часть покупателей оставалась активной и покупала ячмень. Тогда на рынке фиксировались максимальные и приближенные к максимальному уровню цены.

В то же время предложения ячменя поступали небольшими объемами. Аграрии, у которых были многотоннажные объемы сырья, планировали дождаться весны и тогда сбыть продукцию. Также давление на цены оказывала понижательная ценовая динамика на экспортном рынке.

Каковы цены на ячмень

По состоянию на среду, 8 октября, по данным на портале Tripoli.land, цена за тонну ячменя находится на отметке в 9 157 грн.

null

В течение последних восьми дней цены на ячмень колебались, но не существенно Так, в среду тонна культуры стоила 9 194 грн. Начиная с 1 октября на агрорынке началось снижение цен, которое продолжается и по сей день.

Недавно мы рассказывали, что в Украине дорожают продукты питания. Однако на некоторые товары цены будут оставаться стабильными. Узнавайте также, как в первые дни октября изменились цены на фуражную кукурузу.

цены в Украине цены ячмень агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации