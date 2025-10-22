Видео
Видео

На рынке зерна обновление цен — какая культура дорожает

На рынке зерна обновление цен — какая культура дорожает

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 06:30
обновлено: 07:09
Цены на фуражную кукурузу идут в гору — за сколько продается тонна зерновой
Поле с кукурузой. Фото: УНИАН

Фуражная кукуруза в Украине в октябре дешевела. На цены влияла уборочная кампания, поскольку аграрии активизировали работы в полях после прекращения дождей.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

Рынок фуражной кукурузы в октябре

Как отмечают аналитики, дополнительное давление на цены оказывали еще два фактора:

  • увеличение предложений зерновой на рынке;
  • понижательная ценовая динамика на экспортном рынке.

"Впрочем, большинство аграриев не спешили с реализацией зерновой, поэтому предлагали ее по максимальным и приближенным к ним ценам", — говорится в статье.

Цены на фуражную кукурузу

По данным на портале Tripoli.land, с 14 октября фуражная кукуруза на внутреннем рынке подорожала на 659 гривен. По состоянию на среду, 22 октября, тонна зерновой стоит 8 056 гривен.

null
Как менялись цены на фуражную кукурузу в октябре. Скриншот: Tripoli.land

Во вторник, 14 октября, цена за тонну была на уровне 7 397 гривен, однако к 16 октября стоимость подросла до 8 021 гривны за тонну. Подорожание продолжалось и в последующие дни. В среду, 22 октября, цена на фуражную кукурузу достигла максимального на данный момент значения.

Ранее мы рассказывали, как изменились цены на землю в Украине. Так, дороже всего гектар стоит в Ивано-Франковской области — 388 651 гривны. Также мы писали об удешевлении рапса. Известно, почему в октябре снижаются цены на эту популярную культуру.

цены в Украине зерно цены кукуруза зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
