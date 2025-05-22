Ошибки в платежах за распределение природного газа — как действовать

Деньги и платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским потребителям природного газа объяснили, почему иногда платеж за распределение газа может не зачислиться на лицевой счет. Существует несколько ошибок в осуществлении расчета за такую услугу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского филиала "Газсети".

Реклама

Читайте также:

Ошибки в платежах за распределение газа

Потребители должны оплачивать услугу за распределение (доставку) газа ежемесячно до 20 числа. О состоянии лицевого счета, зачислении оплаты и начислении за распределение газа, показаниях счетчиков можно узнать через личный кабинет.

Иногда средства за распределение газа могут не зачислиться на лицевой счет.

Отсутствие поступления денег при оплате за распределение газа может произойти из-за двух неправильных действий:

не указаны данные плательщика (ФИО, адрес, лицевой счет);

указанная информация содержит ошибки.

Как действовать в случае незачисления средств или ошибочной оплаты на другой счет

Гражданам для зачисления платежа нужно:

оформить заявление на необходимый лицевой счет;

приложить копию квитанции об оплате;

сделать копию паспорта и идентификационного кода;

отправить в адрес Харьковского филиала "Газсети".

Контакты филиалов "Газсети" для обращений клиентов можно найти в сети на официальных сайтах.

В случае, если гражданин ошибочно перечислил деньги на счет другой организации, то в таком случае необходимо:

оформить заявление на возврат ошибочной оплаты;

отправить заявление в организацию, на счет которой ошибочно уплатились средства.

Также нужно приложить:

квитанцию с ошибочным платежом;

копию паспорта и идентификационного кода;

выписку из банка с IBANкарточного счета плательщика для возврата средств.

Ранее мы писали, что часть граждан в июне должна будет оплатить третью платежку за газ. Речь идет о сервисе по техническому обслуживанию.

Также сообщалось, что потребителям, которые не пользуются голубым топливом, однако присоединенным к сети, можно платить меньше. Для таких случаев установлен минимальный платеж.