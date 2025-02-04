Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 4 лютого 2025 року

Виробництво металу. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це цінний кольоровий метал. Завдяки своїм корисним властивостям латунь приймають за високою ціною при здачі на переробку. Цей матеріал широко використовується в різних сферах: від виробництва музичних інструментів та декоративних елементів до електротехніки та систем водопостачання.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 4 лютого.

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Цікаві факти про латунь

Завдяки золотистому блиску, латунь часто використовувалася в давнину для імітації золота. Наприклад, римляни виготовляли з латуні монети та прикраси, які зовні нагадували золоті. Латунь була популярним матеріалом для декоративних цілей.



Хоча латунь менш схильна до окислення, ніж чиста мідь, при тривалому впливі вологи та повітря вона може покриватися патиною — зеленим нальотом. Однак процес окислення латуні відбувається повільніше, ніж у міді.

У XVII столітті Ісаак Ньютон використовував сплав латуні для створення дзеркал у телескопах-рефлекторах. Латунь була обрана через її здатність добре поліруватись і зберігати форму. Завдяки цьому вона відмінно підходила для виготовлення точних оптичних інструментів того часу.

Яка ситуація з металургією в Україні

У 2024 році обсяг заготівлі брухту чорних металів в Україні збільшився на 37% порівняно з попереднім роком, досягнувши позначки понад 1,7 млн тонн. Постачання брухту на металургійні підприємства за той же період склали 1,34 млн тонн, що на 30% більше, ніж роком раніше.

Про це заявив президент асоціації "УАВтормет" Володимир Бублей. За його прогнозами, у 2025 році обсяг виплавки сталі в Україні складе 6,5-6,8 млн тонн. Очікуються такі показники ринку металобрухту до кінця 2025 року:

заготівля брухту — 1,45-1,65 млн тонн;

внутрішнє споживання брухту — 1,1–1,2 млн тонн;

експорт брухту — зростання до 350 тис. тонн.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 4 лютого та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 180 грн;

Вінницька область — від 145 до 180 грн;

Волинська область — від 145 до 180 грн;

Дніпропетровська область — від 150 до 180 грн;

Житомирська область — від 140 до 180 грн;

Закарпатська область — від 150 до 185 грн;

Запорізька область — від 150 до 190 грн;

Івано-Франківська область — від 145 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 175 грн;

Львівська область — від 140 до 185 грн;

Миколаївська область — від 155 до 185 грн;

Одеська область — від 175 до 190 грн;

Полтавська область — від 140 до 180 грн;

Рівненська область — від 145 до 180 грн;

Сумська область — від 180 до 195 грн;

Тернопільська область — від 150 до 180 грн;

Харківська область — від 150 до 200 грн;

Хмельницька область — від 165 до 185 грн;

Черкаська область — від 150 до 180 грн;

Чернівецька область — від 150 до 180 грн;

Чернігівська область — від 150 до 175 грн.

Чорні метали, такі як залізо, чавун та сталь, є одними з найважливіших матеріалів у світі та широко використовуються практично у всіх галузях людської діяльності. Вартість цих металів у пунктах прийому вторинної сировини може змінюватися практично щодня.

Вироби із золота також можна здавати, але для цього треба звертатися до ломбардів. Золото вважається надійним інструментом для інвестицій, а його вартість продовжує стабільно зростати.