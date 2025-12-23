Видео
Ощадбанк предоставит пенсионерам помощь на оплату коммуналки

Дата публикации 23 декабря 2025 06:01
Ощадбанк предоставит пенсионерам помощь на оплату коммунальных услуг — детали акции
Мужчина и женщина за компьютером / Фото: Freepik

Клиенты государственного "Ощадбанка", которые являются пенсионерами, могут присоединиться к акции по предоставлению средств на оплату коммунальных услуг. Такой возможностью граждане могут воспользоваться до 15 марта 2026 года.

Об этом говорится в материалах госфинучреждения.

Читайте также:

Что известно о помощи на коммуналку для клиентов Ощадбанка

Как отмечается, Ощадбанк осуществляет ежемесячный розыгрыш 40 призов в виде денежных сумм в 5 тыс. грн, чтобы поддержать пенсионеров в оплате коммунальных услуг.

Приобщиться к акции могут клиенты, которые получают пенсионные выплаты на карты международной платежной системы Mastercard. А именно являются держателями банковских платежных карт для выплаты пенсии, следующего типа:

  • Standard Mastercard;
  • MC Debit Standard; MC Debit Standard;
  • MC World;
  • MC Debit World.

Как пенсионерам присоединиться к акционной программе

По информации финучреждения, для участия в акции граждане должны соблюсти следующие условия:

  • иметь открытую пенсионную карту, выданную Ощадбанком;
  • осуществить оплату любых товаров или услуг картой на сумму от 500 грн с НДС одним платежом в торгово-сервисных предприятиях или онлайн.

В банке добавляют, что данные о каждой транзакции участников будут заноситься автоматически в базу акции.

Определение победителей розыгрыша на основании базы акции будет происходить путем осуществления случайной выборки с помощью сайта в интернете не позднее последнего числа каждого месяца. В течение трех рабочих дней от даты информирования победителей организатор передаст список исполнителю.

Акция продлится до 15 марта 2026 года включительно на территории Украины, за исключением оккупированных и тех, где ведутся боевые действия или есть реальная угроза их ведения.

"Если победитель акции не имеет возможности/желания получить и/или воспользоваться поощрением по причинам, которые не зависят от организатора/партнера/исполнителя, организатор/партнер/исполнитель не платят такому победителю акции никаких компенсаций, в том числе денежных, связанных с такой невозможностью использования/получения поощрения", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как будут работать в рождественско-новогодние праздники банки и финансовая система. В частности, известен график работы Ощадбанка.

Также мы рассказывали, что Ощадбанк не предоставляет возможности для клиентов получать карты дистанционно. Даже если это сделать онлайн по некоторым картам, то все равно необходимо лично обратиться в отделение, чтобы ее забрать.

коммунальные услуги Ощадбанк деньги банки пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
