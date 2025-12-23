Ощадбанк предоставит пенсионерам помощь на оплату коммунальных услуг — детали акции

Мужчина и женщина за компьютером / Фото: Freepik

Клиенты государственного "Ощадбанка", которые являются пенсионерами, могут присоединиться к акции по предоставлению средств на оплату коммунальных услуг. Такой возможностью граждане могут воспользоваться до 15 марта 2026 года.

Об этом говорится в материалах госфинучреждения.

Что известно о помощи на коммуналку для клиентов Ощадбанка

Как отмечается, Ощадбанк осуществляет ежемесячный розыгрыш 40 призов в виде денежных сумм в 5 тыс. грн, чтобы поддержать пенсионеров в оплате коммунальных услуг.

Приобщиться к акции могут клиенты, которые получают пенсионные выплаты на карты международной платежной системы Mastercard. А именно являются держателями банковских платежных карт для выплаты пенсии, следующего типа:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Как пенсионерам присоединиться к акционной программе

По информации финучреждения, для участия в акции граждане должны соблюсти следующие условия:

иметь открытую пенсионную карту, выданную Ощадбанком;

осуществить оплату любых товаров или услуг картой на сумму от 500 грн с НДС одним платежом в торгово-сервисных предприятиях или онлайн.

В банке добавляют, что данные о каждой транзакции участников будут заноситься автоматически в базу акции.

Определение победителей розыгрыша на основании базы акции будет происходить путем осуществления случайной выборки с помощью сайта в интернете не позднее последнего числа каждого месяца. В течение трех рабочих дней от даты информирования победителей организатор передаст список исполнителю.

Акция продлится до 15 марта 2026 года включительно на территории Украины, за исключением оккупированных и тех, где ведутся боевые действия или есть реальная угроза их ведения.

"Если победитель акции не имеет возможности/желания получить и/или воспользоваться поощрением по причинам, которые не зависят от организатора/партнера/исполнителя, организатор/партнер/исполнитель не платят такому победителю акции никаких компенсаций, в том числе денежных, связанных с такой невозможностью использования/получения поощрения", — говорится в сообщении.

