Клиенты Ощада будут платить больше за услуги — новые тарифы

Клиенты Ощада будут платить больше за услуги — новые тарифы

Дата публикации 26 декабря 2025 06:01
Ощадбанк обновит цены на некоторые услуги — изменения заработают с 2026 года
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Для клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" заработают новые правила и тарифы с 1 января 2026 года. В частности, часть платежных карт будет аннулирована.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы госбанка.

Читайте также:

Какие тарифы пересмотрит Ощадбанк с января

По информации финучреждения, на некоторые тарифные пакеты будет установлена новая стоимость. Соответствующее решение, принятое продуктовым комитетом банка о внесении изменений в тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, заработает с нового года.

Как отмечается, изменения коснутся трех банковских продуктов и будут касаться стоимости сообщений. Речь идет о таких тарифных пакетах:

  • "Моя карта"
  • "MORE"
  • "Детская карта".

Предполагается, что новые цены на сообщения в зависимости от каналов поступления будут следующими:

  • на SMS-сообщения — стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;
  • на Viber — повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.

В то же время, как и раньше, Push-уведомления в приложении Ощадбанк будут бесплатными.

Также повысят стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка о движении средств на счете со 100 до 150 грн.

Обновят тариф на поступление уведомлений об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы Ощадбанка. Если сейчас клиенты платят 3 грн за запрос, то со следующего года придется платить 5 грн. В то же время, первый запрос в сутки будет бесплатным.

Комиссия за попытки расчетов на сумму, превышающую доступную на карте, будет равна 0 грн.

Что еще изменится с нового года

С 1 января 2026 года Ощадбанк изменит правила в обслуживании некоторых карт. Если граждане до конца текущего года их не заменят, то банк их аннулирует. Речь идет о старых картах, которые подлежали неоднократному пролонгированию. А именно:

  • срок действия карт истек в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября этого года по ним была проведена хотя бы одна операция в кассах, банкоматах или терминалах любого украинского финучреждения;
  • срок действия карты истек в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, однако остаток на счете равен нулю, и за последние полгода не было осуществлено ни одной финансовой операции.

Перевыпустить карту можно в любом удобном отделении Ощадбанка.

Ранее мы писали, можно ли в дистанционном режиме открыть пенсионный счет в Ощадбанке, что актуально для беженцев. В финучреждении рассказали, как это сделать без прибытия в отделение.

Также мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка, которые получают пенсии на карты, могут присоединиться к акции по предоставлению средств на оплату коммунальных услуг. Банк обещает выплатить 5 тыс. грн.

