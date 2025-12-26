Ощадбанк обновит цены на некоторые услуги — изменения заработают с 2026 года

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Для клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" заработают новые правила и тарифы с 1 января 2026 года. В частности, часть платежных карт будет аннулирована.

Какие тарифы пересмотрит Ощадбанк с января

По информации финучреждения, на некоторые тарифные пакеты будет установлена новая стоимость. Соответствующее решение, принятое продуктовым комитетом банка о внесении изменений в тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, заработает с нового года.

Как отмечается, изменения коснутся трех банковских продуктов и будут касаться стоимости сообщений. Речь идет о таких тарифных пакетах:

"Моя карта"

"MORE"

"Детская карта".

Предполагается, что новые цены на сообщения в зависимости от каналов поступления будут следующими:

на SMS-сообщения — стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;

на Viber — повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.

В то же время, как и раньше, Push-уведомления в приложении Ощадбанк будут бесплатными.

Также повысят стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка о движении средств на счете со 100 до 150 грн.

Обновят тариф на поступление уведомлений об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы Ощадбанка. Если сейчас клиенты платят 3 грн за запрос, то со следующего года придется платить 5 грн. В то же время, первый запрос в сутки будет бесплатным.

Комиссия за попытки расчетов на сумму, превышающую доступную на карте, будет равна 0 грн.

Что еще изменится с нового года

С 1 января 2026 года Ощадбанк изменит правила в обслуживании некоторых карт. Если граждане до конца текущего года их не заменят, то банк их аннулирует. Речь идет о старых картах, которые подлежали неоднократному пролонгированию. А именно:

срок действия карт истек в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября этого года по ним была проведена хотя бы одна операция в кассах, банкоматах или терминалах любого украинского финучреждения;

срок действия карты истек в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, однако остаток на счете равен нулю, и за последние полгода не было осуществлено ни одной финансовой операции.

Перевыпустить карту можно в любом удобном отделении Ощадбанка.

