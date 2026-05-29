Цены на фрукты в Украине: что подорожало, а что стало доступнее за год

Продавцы фруктов на рынке, человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

За год цены на продукты в Украине заметно изменились, не исключением стала и фруктовая корзина. Одни позиции, в частности импортные, резко подорожали, в том числе и из-за роста расходов на логистику, тогда как другие — наоборот, стали доступнее.

Новини.LIVE рассказывают, какие фрукты потеряли в цене, а какие — ощутимо подорожали.

Какие фрукты прибавили в стоимости

Среди популярных среди украинцев фруктов больше всего подорожали лимоны. В прошлом году в последний весенний месяц за килограмм надо было отдать в среднем 136,96 грн, а в этом году, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", их стоимость выросла на 28,52% до 176,02 грн/кг.

Лимоны Украина импортирует преимущественно из Турции и Египта, а в весенне-летний период — из Аргентины. Среди основных причин подорожания эксперты называют сезонность, рост курса доллара и цен на топливо.

В мае 2026 года, в сравнении с прошлой весной, выросла также стоимость винограда. Сейчас за килограмм этого фрукта надо отдать в среднем 297,95 грн. Тогда как в прошлом году он стоил 263,91 грн/кг. Подорожание составило 12,9%.

Читайте также:

Количество украинского винограда на рынке резко уменьшилось из-за последствий войны, погодных условий, роста логистических расходов и т.д., что и спровоцировало повышение цены.

Какие фрукты подешевели

Большинство видов фруктов в последний месяц весны 2026 года стали доступнее для покупателей.

Так, например, клубника в этом сезоне на 3,24% дешевле — по состоянию на 29 мая килограмм в среднем стоит 284,93 грн, тогда как в прошлом году в этот же период за него надо было отдать 294,48 грн.

Стоимость апельсинов снизилась на 3,88% — с 74,52 грн/кг в прошлом году до 71,63 грн/кг этой весной. Снижать ценники супермаркетам позволяет увеличение объем импорта из стран-производителей.

Немного доступнее стали и бананы. Средняя цена на них в мае 2026 года составила 72,76 грн за килограмм, тогда как в мае 2025-го они стоили 76,95 грн/кг.

Яблоки украинские подешевели за год на 14,45% — с 48,74 грн/кг до 41,70 грн/кг. Такая тенденция связана с тем, что аграрии существенно увеличили объемы продаж яблок прошлогоднего сбора, стремясь успеть сбыть остатки продукции еще до поступления на рынок фруктов нового сезона.

Больше всего, по сравнению с прошлым годом, снизились в стоимости мандарины — со 128,44 грн/кг до 87,59 грн/кг или на 31,8%. Причина такого удешевления популярных цитрусовых, по мнению экспертов, обусловлена завершением ажиотажного спроса.

Как изменились цены на фрукты в Украине за год. Графика: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине зафиксировали ценовые скачки на сезонные овощи. Вторую неделю подряд дорожают огурцы. Пошла вверх и стоимость баклажанов и моркови.

Также Новини.LIVE писали, что будет с ценами на продукты в Украине. Из-за подорожания топлива и удобрений мир столкнется с сокращением предложения аграрной продукции. В 2027 году эта тенденция только усилится.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась