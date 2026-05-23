Цены на продукты в Украине: эксперт объяснил, почему население будет переплачивать за еду

В Украине цены на продукты растут и продолжат расти в 2027 году. Более того — из-за подорожания топлива и удобрений мир столкнется с новой проблемой. Речь идет о сокращении предложения аграрной продукции.

Об этом сказал в эфире Вечір.LIVE бывший Советник Президента Украины Олег Устенко.

Что будет с ценами на продукты в Украине

На фоне подорожания агропродукции, топлива и удобрений, спрос остается стабильно высоким. Поэтому, как подчеркнул эксперт, нет ничего удивительного в том, что цены обновляются. При этом рост цен на аграрную продукцию только набирает обороты.

"В 2026 году — это будет частичный рост, а в 2027-ом этот тренд сохранится, но ситуация ухудшится, поскольку уменьшатся запасы продовольствия и будут происходить еще большие ценовые скачки", — сказал Устенко.

В то же время он отметил, что украинцам не грозит дефицит продуктов из-за подорожания аграрной продукции, в отличие от жителей многих африканских стран.

