Цены на продукты в Украине: эксперт объяснил, почему население будет переплачивать за еду

Продукты будут дорогими: украинцам намекнули, как долго будут расти цены
В Украине цены на продукты растут и продолжат расти в 2027 году. Более того — из-за подорожания топлива и удобрений мир столкнется с новой проблемой. Речь идет о сокращении предложения аграрной продукции.
Об этом сказал в эфире Вечір.LIVE бывший Советник Президента Украины Олег Устенко.
Что будет с ценами на продукты в Украине
На фоне подорожания агропродукции, топлива и удобрений, спрос остается стабильно высоким. Поэтому, как подчеркнул эксперт, нет ничего удивительного в том, что цены обновляются. При этом рост цен на аграрную продукцию только набирает обороты.
"В 2026 году — это будет частичный рост, а в 2027-ом этот тренд сохранится, но ситуация ухудшится, поскольку уменьшатся запасы продовольствия и будут происходить еще большие ценовые скачки", — сказал Устенко.
В то же время он отметил, что украинцам не грозит дефицит продуктов из-за подорожания аграрной продукции, в отличие от жителей многих африканских стран.
Напомним, летом цены на некоторые продукты снизятся. Подешевеют, как рассказывал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, овощи из борщевого набора и куриные яйца. При всем этом большими будут цены на молочную продукцию. Причина: расходы на электроэнергию и логистику будут иметь негативный эффект на ценообразование.
