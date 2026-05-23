Главная Финансы Продукты будут дорогими: украинцам намекнули, как долго будут расти цены

Дата публикации 23 мая 2026 16:27
Цены на продукты в Украине: эксперт объяснил, почему население будет переплачивать за еду
Продавщица, овощи, фрукты. деньги на кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине цены на продукты растут и продолжат расти в 2027 году. Более того — из-за подорожания топлива и удобрений мир столкнется с новой проблемой. Речь идет о сокращении предложения аграрной продукции.

Об этом сказал в эфире Вечір.LIVE бывший Советник Президента Украины Олег Устенко.

Что будет с ценами на продукты в Украине

На фоне подорожания агропродукции, топлива и удобрений, спрос остается стабильно высоким. Поэтому, как подчеркнул эксперт, нет ничего удивительного в том, что цены обновляются. При этом рост цен на аграрную продукцию только набирает обороты.

"В 2026 году — это будет частичный рост, а в 2027-ом этот тренд сохранится, но ситуация ухудшится, поскольку уменьшатся запасы продовольствия и будут происходить еще большие ценовые скачки",  — сказал Устенко.

В то же время он отметил, что украинцам не грозит дефицит продуктов из-за подорожания аграрной продукции, в отличие от жителей многих африканских стран.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, летом цены на некоторые продукты снизятся. Подешевеют, как рассказывал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, овощи из борщевого набора и куриные яйца. При всем этом большими будут цены на молочную продукцию. Причина: расходы на электроэнергию и логистику будут иметь негативный эффект на ценообразование.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине появится крупный польский ритейлер Pepco. Сеть торгует одеждой, бытовыми товарами и базовыми вещами для домашнего применения. А формат "дискаунтер" позволяет устанавливать низкие цены на позиции в ассортименте.

Еще Новини.LIVE писали, что в трех украинских городах прекращают работу некоторые сети супермаркетов. Так, лишь до конца весны проработают магазины "Арсен", "Союз" и "Квартал", которые находятся под управлением компаний "Евротек". Торговые точки закроют в Ивано-Франковске, Чернигове и Львове.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
