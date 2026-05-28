Цены на зерно: почему уже скоро обновятся цены на сою

На украинских заводах появился дефицит сырья. Это, а также рост стоимости соевого шрота, может спровоцировать подорожание сои. Вероятно, это произойдет уже в июне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

Ситуация на рынке сои

Как отмечается, участники рынка ведут себя все активнее. Рост цен на соевый шрот стимулирует заводы чаще покупать продукцию, поскольку доступного сырья мало.

"Уже на прошлой неделе рынок прибавил около 200—300 гривен на тонне. Это пока только первый сигнал к подорожанию", — говорится в сообщении.

Какими могут быть цены на соду

Ожидается, что тонна сои может подорожать от 22 700 до 23 000 гривен. Возможно, это произойдет уже в июне или июле. Если прогнозы оправдаются, тогда наступит благоприятный момент для продажи накопленных объемов продукции.

Сколько стоят пшеница, кукуруза, ячмень в Украине

По состоянию на 28 мая средние цены на пшеницу находятся на отметке 10089 гривен за тонну, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Примечательно, что 20 мая тонна пшеницы стоила 10010 гривен, то есть за 8 дней зерно подорожало на 79 гривен.

Средние цены на тонну кукурузы колеблются в пределах 10 579 гривен, тогда как неделю назад зерновая стоила 10 496 гривен за тонну. Тогда как ячмень сейчас продается по средней цене 8967 гривен/тонна.

Если говорить о рапсе, то цены на эту зерновую остаются стабильными. Так, 28 мая тонну можно приобрести за 10 147 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом году государство будет продолжать поддерживать аграриев на фоне полномасштабной войны с РФ. Фермерам, например, сейчас доступна программа агрострахования. Так, государство компенсирует им до 60% стоимости страхования.

Также Новини.LIVE рассказывали о подорожании фуражного ячменя. Цены обновляются, поскольку многие компании формируют свои сырьевые базы. С максимальными ценами работают лишь отдельные предприятия.