Цены на пшеницу: сколько стоит экспорт нового урожая

Посевная кампания 2026 года в Украине уже в разгаре. Тем временем на агрорынке возникла одна тенденция. Так, ползут вверх закупочные цены на пшеницу нового урожая, которую должны передать на экспорт.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на информагентсво АПК-Информ.

Пшеница дорожает, как отмечается в публикации, из-за активизации спроса со стороны экспортеров при сдержанном предложении от аграриев. Это, в свою очередь, оживляет конкуренцию в данном сегменте рынка.

"Однако удешевление фьючерсов на мировых биржах ограничивает повышение цен на украинскую зерновую", — говорится в статье.

В портах Большой Одессы цены спроса на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса составляют 219 — 227 и 218 — 226 долларов за тонну. Это на 4 доллара дороже, чем на прошлой неделе.

В то же время на внутреннем рынке, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, средние цены на пшеницу по состоянию на 8 мая составляют 9 967 гривен. За последние 8 дней пшеница подорожала на 79 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, фуражный ячмень на экспортном рынке подорожал до 10 500 гривен за тонну. В портах тонна торгуется по ценам от 9167 до 9603 гривны. В то же время трейдеры пока вяло интересуются зерновой.

Еще Новини.LIVE рассказывали о ценах на сою. Тонну сейчас продают по средней цене 21 000 гривен. Известно, почему соя подорожала и что будет с ценами дальше.