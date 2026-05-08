Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пшеница нового урожая прибавляет в цене: сколько стоит экспорт

Пшеница нового урожая прибавляет в цене: сколько стоит экспорт

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 06:30
Цены на пшеницу: сколько стоит экспорт нового урожая
Комбайн в поле, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Посевная кампания 2026 года в Украине уже в разгаре. Тем временем на агрорынке возникла одна тенденция. Так, ползут вверх закупочные цены на пшеницу нового урожая, которую должны передать на экспорт.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на информагентсво АПК-Информ.

Подробнее о зерновой нового урожая

Пшеница дорожает, как отмечается в публикации, из-за активизации спроса со стороны экспортеров при сдержанном предложении от аграриев. Это, в свою очередь, оживляет конкуренцию в данном сегменте рынка.

"Однако удешевление фьючерсов на мировых биржах ограничивает повышение цен на украинскую зерновую", — говорится в статье.

Цены на пшеницу

В портах Большой Одессы цены спроса на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса составляют 219 — 227 и 218 — 226 долларов за тонну. Это на 4 доллара дороже, чем на прошлой неделе.

Читайте также:

В то же время на внутреннем рынке, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, средние цены на пшеницу по состоянию на 8 мая составляют 9 967 гривен. За последние 8 дней пшеница подорожала на 79 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, фуражный ячмень на экспортном рынке подорожал до 10 500 гривен за тонну. В портах тонна торгуется по ценам от 9167 до 9603 гривны. В то же время трейдеры пока вяло интересуются зерновой.

Еще Новини.LIVE рассказывали о ценах на сою. Тонну сейчас продают по средней цене 21 000 гривен. Известно, почему соя подорожала и что будет с ценами дальше.

цены в Украине пшеница цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации