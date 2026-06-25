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Главная Финансы Цены на зерно продолжают падать: что стремительно дешевеет в июне

Цены на зерно продолжают падать: что стремительно дешевеет в июне

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 06:30
Цены на зерно в Украине: как подешевел ячмень в июне 2026 года
Мужчина возле зерновоза, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Фуражный ячмень продолжает демонстрировать тенденцию к снижению цен. Торгово-закупочная активность на рынке ослабевает. Большинство покупателей ожидают поступления зерна нового урожая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационное агентство АПК-Информ.

Ситуация на рынке накануне уборочной кампании

Цены спроса на фуражный ячмень колеблются от 8 00 до 10 300 гривен за тонну.

"Давление на цены оказывали приближение уборочной кампании и невысокие темпы торгово-закупочной активности. Большинство потребителей не проявляли интереса к зерну старого урожая, ожидая поступления зерна нового урожая", — говорится в сообщении.

Средние цены на фуражный ячмень в Украине

На сайте Tripoli.land указано, что по состоянию на 25 июня тонна фуражного ячменя в среднем стоит 8 828 гривен. Это на 313 гривен дешевле, чем 17 июня, когда средняя цена за тонну зерна составляла 9 141 гривен. С тех пор цены на фуражный ячмень демонстрируют постоянное снижение.

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Ранее Новини.LIVE писали, что пшеница в Украине дешевеет в преддверии уборочной кампании. На цены дополнительно давят ожидания, что на рынке увеличится предложение. Тем временем производители пытаются распродать остатки старого урожая.

Еще Новини.LIVE рассказывали, почему кукуруза в июне дешевеет. Так, с началом первого месяца лета зерновая потеряла в цене почти 200 гривен. На подешевение зерновой влияют два фактора.

цены в Украине цены на зерно цены на ячмень
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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