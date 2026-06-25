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Головна Фінанси Ціни на зерно продовжують падіння: що стрімко дешевшає у червні

Ціни на зерно продовжують падіння: що стрімко дешевшає у червні

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: як подешевшав ячмінь у червні 2026 року
Чоловік біля зерновоза, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Фуражнй ячмінь продовжує витримувати тенденцію до зниження цін. Торгово-закупівельна активність на ринку слабшає. Більшість покупців чекає на зернову з нового врожаю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ.

Ситуація на ринку напередодні збиральної кампанії

Ціни попиту на фуражний ячмінь коливаються від 8 00 до 10 300 гривень за тонну. 

"Тиск на ціни чинили наближення збиральної кампанії та невисокі темпи торгово-закупівельної активності. Більшість споживачів цікавості до зернової старого врожаю не виявляли, очікуючи надходження зернової нового врожаю", — йдеться у повідомленні. 

Середні ціни на фуражний ячмінь в Україні

На сайті Tripoli.land вказується, що станом на 25 червня тонна фуражного ячменю у середньому коштує 8 828 гривень. Це на 313 гривень дешевше, ніж 17 червня, коли середня ціна на тонну зернової складала 9 141 гривень. Відтоді фуражний ячмінь демонструє постійний спад. 

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Раніше Новини.LIVE писали, що пшениця в Україні дешевшає напередодні збиральної кампанії. На ціни додатково тиснуть очікування, що на ринку побільшає пропозиції. Тим часом виробники намагаються розпродати залишки старого врожаю. 

Ще Новини.LIVE розповідали, чому кукурудза у червні є дешевою. Так, з початком першого місяця літа зернова втратила у ціні майже 200 гривень. Для подешевшання зернової є два фактори. 

ціни в Україні ціни на зерно ціни на ячмінь
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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