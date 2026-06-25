Ціни на зерно в Україні: як подешевшав ячмінь у червні 2026 року

Чоловік біля зерновоза, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Фуражнй ячмінь продовжує витримувати тенденцію до зниження цін. Торгово-закупівельна активність на ринку слабшає. Більшість покупців чекає на зернову з нового врожаю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ.

Ситуація на ринку напередодні збиральної кампанії

Ціни попиту на фуражний ячмінь коливаються від 8 00 до 10 300 гривень за тонну.

"Тиск на ціни чинили наближення збиральної кампанії та невисокі темпи торгово-закупівельної активності. Більшість споживачів цікавості до зернової старого врожаю не виявляли, очікуючи надходження зернової нового врожаю", — йдеться у повідомленні.

Середні ціни на фуражний ячмінь в Україні

На сайті Tripoli.land вказується, що станом на 25 червня тонна фуражного ячменю у середньому коштує 8 828 гривень. Це на 313 гривень дешевше, ніж 17 червня, коли середня ціна на тонну зернової складала 9 141 гривень. Відтоді фуражний ячмінь демонструє постійний спад.

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