Цены на зерно в Украине: как приближение уборочной кампании влияет на стоимость зерна

Зерновоз, купюры по 1 тысяче гривен. Фото: УНИАН, Новини.LIVE

Накануне начала нового маркетингового года цены на пшеницу в Украине снижаются. Однако, учитывая приближение уборочной кампании, предложение продукции будет постепенно расти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на White Brokers.

Что происходит с ценами на пшеницу

Основными причинами снижения цен на пшеницу в июне являются:

приближение нового маркетингового года;

начало уборочной кампании.

Учитывая это, большинство покупателей уже ждут нового урожая и отказываются увеличивать объемы закупок зерна старого урожая.

"Дополнительное давление на рынок создают ожидания увеличения предложения после активного начала уборки урожая. Это формирует осторожные настроения среди трейдеров и сдерживает спрос", — говорится в сообщении.

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В то же время предложение пшеницы со стороны аграриев растет. Накануне уборки урожая производители избавляются от старого урожая, поэтому конкуренция на рынке усиливается. В ближайшее время на цены на пшеницу будут влиять темпы уборки урожая, урожайность и качество пшеницы нового сезона. Именно от этих показателей будет зависеть дальнейшая динамика рынка.

Какова цена на пшеницу сейчас

Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, тонна пшеницы 24 июня 2026 года стоит 9 784 гривны. За последние 8 дней зерно подешевело на 101 гривну. Так, в начале недели — 16 июня — тонна продавалась по цене 9 885 гривен. Однако из-за постепенного снижения уже к 24 июня пшеница подешевела до 9 784 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, украинская кукуруза дешевеет из-за достаточного предложения зерна в мире. Еще один фактор, из-за которого цены пошли вниз — украинские аграрии активно продают старые запасы. Из-за этого кукуруза на внутреннем рынке подешевела почти на 200 гривен.

Также Новинии.LIVE писали об изменениях на рынке пшеницы. Ожидается, что в течение лета цены на пшеницу будут расти. Из-за этого в некоторых странах может разразиться голод.