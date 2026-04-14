Цены на пшеницу: как и почему подешевело зерно

В Украине на рынке пшеницы заметно снизилось количество сделок по покупке или продаже зерна. В период пасхальных праздников фермеры сосредотачиваются на посевной кампании и в основном игнорируют торги. Также падает активность других участников рынка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Цены на пшеницу

Внутренние цены на рынке являются следующими:

пшеница 2 класса стоит 10 045 гривен за тонну;

пшеница 3 класса — 9 850 гривен за тонну;

пшеница 4 класса — 9 406 гривен за тонну.

"Давление на котировки усилил апрельский отчет от Министерства сельского хозяйства США (USDA): мировые запасы пшеницы взлетели сразу на 6,2 млн т — до 283,12 млн тонн", — говорится в сообщении.

Как будут меняться цены на зерно

Ожидается, что цены на пшеницу будут оставаться на одном уровне или незначительно снижаться. Более существенные изменения на рынке зерна будут происходить уже после завершения пасхальных праздников.

Как сообщали Новини.LIVE в Украине с начала апреля дорожает соя. Сейчас тонну культуры продают по 19 000 гривен. В целом культура прибавила в цене 0,3%. Как рассказывали Новини.LIVE, цены на ячмень сейчас колеблются от от 9100 до 10 500 гривен за тонну. Несколько дешевле является продукция, которую поставляют в морские порты. Здесь за тонну просят от стоит от 9473 до 9690 гривен.