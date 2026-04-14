Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пшеница дешевеет из-за пасхальных праздников: как изменились цены

Пшеница дешевеет из-за пасхальных праздников: как изменились цены

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 06:35
Цены на пшеницу: как и почему подешевело зерно
Мужчина и грузовик в ангаре с зерном. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на рынке пшеницы заметно снизилось количество сделок по покупке или продаже зерна. В период пасхальных праздников фермеры сосредотачиваются на посевной кампании и в основном игнорируют торги. Также падает активность других участников рынка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Цены на пшеницу

Внутренние цены на рынке являются следующими:

  • пшеница 2 класса стоит 10 045 гривен за тонну;
  • пшеница 3 класса — 9 850 гривен за тонну;
  • пшеница 4 класса — 9 406 гривен за тонну.

"Давление на котировки усилил апрельский отчет от Министерства сельского хозяйства США (USDA): мировые запасы пшеницы взлетели сразу на 6,2 млн т — до 283,12 млн тонн", — говорится в сообщении.

Как будут меняться цены на зерно

Ожидается, что цены на пшеницу будут оставаться на одном уровне или незначительно снижаться. Более существенные изменения на рынке зерна будут происходить уже после завершения пасхальных праздников.

Как сообщали Новини.LIVE в Украине с начала апреля дорожает соя. Сейчас тонну культуры продают по 19 000 гривен. В целом культура прибавила в цене 0,3%. Как рассказывали Новини.LIVE, цены на ячмень сейчас колеблются от от 9100 до 10 500 гривен за тонну. Несколько дешевле является продукция, которую поставляют в морские порты. Здесь за тонну просят от стоит от 9473 до 9690 гривен.

цены в Украине Пасхальная неделя цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации