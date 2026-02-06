Видео
Україна
Видео

Кукуруза стремительно дорожает в феврале — в чем причина

Кукуруза стремительно дорожает в феврале — в чем причина

Дата публикации 6 февраля 2026 07:33
Цены на кукурузу в феврале — почему фермеры не спешат продавать товар
Сбор кукурузы. Фото: УНИАН

На агрорынке в последние дни прибавляет в цене кукуруза из-за морозов, которые усложняют логистику и фермеров. Последние хотят дождаться более благоприятных условий для торговли.

Об этом сообщает Ukragroconsult, передает Новини.LIVE.

Цены на кукурузу

По данным издания, цены на экспорт кукурузы в течение последней недели выросли от 2 до 3 долларов — до 211 долларов за тонну (10 200 — 10 250 гривен за тонну с доставкой до черноморских портов).

Экспорт кукурузы

Как отмечается, в январе Украина экспортировала 2,9 млн тонн кукурузы. Больше всего продукции получили такие страны, как:

  • Турция — 625 000 тонн;
  • Италия — 606 000 тонн;
  • Испания — 280 000 тонн;
  • Египет — 239 000 тонн;
  • Тунис — 229 000 тонн.

При этом в Украине еще не собрали почти 8% посевов кукурузы, поэтому фермеры ждут, когда повысятся цены вследствие недобора урожая.

Ранее мы рассказывали, что тонна рапса в начале февраля стоит 25 000 гривен. Известно, по каким причинам растут цены на эту культуру. Еще мы писали, что происходит с ценами на подсолнечник в Украине. В феврале к активным закупкам семян перешли переработчики.

цены в Украине цены кукуруза агропромышленность агросектор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
