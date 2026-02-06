Цены на кукурузу в феврале — почему фермеры не спешат продавать товар

Сбор кукурузы. Фото: УНИАН

На агрорынке в последние дни прибавляет в цене кукуруза из-за морозов, которые усложняют логистику и фермеров. Последние хотят дождаться более благоприятных условий для торговли.

Об этом сообщает Ukragroconsult, передает Новини.LIVE.

Цены на кукурузу

По данным издания, цены на экспорт кукурузы в течение последней недели выросли от 2 до 3 долларов — до 211 долларов за тонну (10 200 — 10 250 гривен за тонну с доставкой до черноморских портов).

Экспорт кукурузы

Как отмечается, в январе Украина экспортировала 2,9 млн тонн кукурузы. Больше всего продукции получили такие страны, как:

Турция — 625 000 тонн;

Италия — 606 000 тонн;

Испания — 280 000 тонн;

Египет — 239 000 тонн;

Тунис — 229 000 тонн.

При этом в Украине еще не собрали почти 8% посевов кукурузы, поэтому фермеры ждут, когда повысятся цены вследствие недобора урожая.

Ранее мы рассказывали, что тонна рапса в начале февраля стоит 25 000 гривен. Известно, по каким причинам растут цены на эту культуру. Еще мы писали, что происходит с ценами на подсолнечник в Украине. В феврале к активным закупкам семян перешли переработчики.