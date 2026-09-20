Дорогие подарки на праздники: как сэкономить и не влезать в долги

Девушка держит подарок. Фото: magnific.com

Дорогой подарок не обязательно должен привести к долгам и пустому кошельку. Даже при покупке дорогостоящего товара можно сократить расходы, если заранее определить бюджет, сравнить цены, воспользоваться кэшбэком или объединиться с другими людьми. А перед оформлением кредита важно рассчитать не ежемесячный платеж, а всю сумму, которую придется вернуть.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на NerdWallet.

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Определите бюджет перед походом в магазин

Первое, что стоит сделать перед покупкой дорогого подарка, — определить конкретную сумму, которую можно потратить без ущерба для собственного бюджета. Сначала нужно учесть коммунальные платежи, продукты, транспорт, другие обязательные расходы и финансовую подушку.

Например, если после всех необходимых расходов в семейном бюджете остается 15 000 грн, покупать подарок за 20 000 грн только из-за желания сделать дорогой презент означает создать дефицит.

В таком случае можно установить лимит, например, в 12 000 грн, или заранее отложить необходимую сумму. Такой подход позволяет не финансировать подарок за счет кредитной карты или займа.

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Финансовые эксперты также советуют планировать праздничные расходы заранее, ведь без установленного лимита человек может постепенно увеличивать сумму на подарки.

Не спешите покупать товар из-за скидки

Большая скидка может создавать ощущение, что покупатель теряет выгоду, если не оформит заказ прямо сейчас. Однако такая срочность может привести к незапланированным расходам.

Например, товар за 14 000 грн продается со скидкой 20%. Его новая цена составляет 11 200 грн, а экономия — 2 800 грн.

Но если покупатель изначально не планировал тратить эти деньги, скидка не означает реальной экономии. Человек просто потратит 11 200 грн на покупку, которой не было в его бюджете.

Поэтому перед дорогой покупкой стоит сделать паузу и проверить, действительно ли этот подарок нужен и соответствует ли его цена заданному бюджету.

Сравните цены в разных магазинах

На дорогих товарах даже небольшая разница в стоимости может составлять тысячи гривен. Перед оплатой стоит проверить несколько магазинов и сравнить цену на одну и ту же модель.

Например, подарок можно найти по следующим ценам:

25 000 грн;

23 500 грн;

22 900 грн.

Если приобрести его за 22 900 грн вместо 25 000 грн, экономия составит 2 100 грн.

Поэтому несколько минут, потраченных на сравнение цен, могут фактически сэкономить вам несколько тысяч гривен. При этом нужно учитывать не только цену на сайте, но и доставку, дополнительные услуги и другие платежи.

Воспользуйтесь кэшбэком или бонусами

Еще один способ снизить фактические расходы — проверить доступный кэшбэк, бонусы или другие программы лояльности.

Например, если товар стоит 20 000 грн, а за покупку начисляется 5% кэшбэка, потенциальный возврат составит 1 000 грн.

В таком случае после получения кэшбэка фактическая финансовая выгода от покупки составит 19 000 грн.

Перед оплатой важно проверить условия программы: распространяется ли кэшбэк на конкретный магазин и категорию товара, какой установлен лимит и когда именно средства будут зачислены.

Не стоит покупать дополнительные товары только ради получения большего кэшбэка. Если для этого придется потратить лишние деньги, ожидаемая экономия может обернуться дополнительными расходами.

Дорогой подарок можно купить вместе

Если желаемый подарок стоит десятки тысяч гривен, его можно приобрести совместно с другими близкими.

Например, подарок стоит 24 000 грн. Если всю сумму оплачивает один человек, его расходы составят 24 000 грн. Если же к покупке присоединяются ещё три человека и все скидываются поровну, каждый заплатит по 6 000 грн.

Таким образом, личные расходы уменьшаются на 18 000 грн по сравнению с самостоятельной оплатой.

Такой вариант может быть уместен для дорогой техники, бытовых приборов, ювелирных изделий и других ценных вещей.

Рассрочка не всегда означает отсутствие переплаты

Если собственных денег на подарок недостаточно, покупатель может обратить внимание на рассрочку или кредит. Однако ориентироваться только на небольшой ежемесячный платеж не стоит.

Национальный банк Украины рекомендует перед оформлением потребительского кредита проверять его полную стоимость, в частности проценты, комиссии, дополнительные платежи и реальную годовую процентную ставку.

Например, если подарок стоит 20 000 грн, но по договору в общей сложности нужно вернуть 23 000 грн, фактическая стоимость подарка для покупателя составит 23 000 грн.

Переплата в таком случае равна 3 000 грн.

Поэтому перед оформлением кредита нужно обращать внимание не на надпись "от 500 грн в месяц", а на общую сумму, которую придется вернуть.

Не стоит увеличивать бюджет подарка за счет долга

Отдельная проблема возникает тогда, когда человек изначально планирует потратить одну сумму, но решает купить значительно более дорогую вещь за счет заемных средств.

Например, бюджет подарка составляет 10 000 грн, но человек выбирает товар за 20 000 грн и берет в кредит еще 10 000 грн.

В результате после праздника остается финансовое обязательство, которое нужно погашать из будущих доходов. Если по кредиту предусмотрена переплата, подарок обойдется еще дороже.

Поэтому перед оформлением кредита стоит оценить, не станет ли один день празднования причиной длительной нагрузки на семейный бюджет.

Начните откладывать деньги заранее

Если дата события известна заранее, деньги на дорогой подарок можно накопить без кредита.

Например, подарок стоит 18 000 грн, а до праздника остается шесть месяцев. Если ежемесячно откладывать по 3 000 грн, за этот период накопится необходимая сумма.

Если за это время удастся найти товар за 16 000 грн, после покупки останется ещё 2 000 грн.

Таким образом, накопление позволяет одновременно избежать переплаты по кредиту и дождаться более выгодной цены.

Как не остаться в долгах после покупки

Перед покупкой дорогого подарка стоит сделать простой расчет:

цена товара − скидка − бонусы или кэшбэк + доставка и другие платежи = фактические расходы.

Например, товар стоит 25 000 грн. После скидки его можно приобрести за 22 000 грн, а кэшбэк составляет 1 100 грн. В таком случае фактические расходы составят 20 900 грн, а экономия по сравнению с первоначальной ценой — 4 100 грн.

Если же для покупки оформляется кредит и общая сумма возврата составляет 23 000 грн, именно эту сумму нужно учитывать как фактическую стоимость подарка.

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