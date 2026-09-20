Цены на такси в Украине: в какое время суток поездки становятся дороже

Такси Bolt. Фото: Новини.LIVE

Стоимость поездки на такси может меняться в течение дня даже для одного и того же маршрута. Чаще всего пассажиры переплачивают, когда одновременно растет количество заказов, а свободных водителей недостаточно. Поэтому поездка в час пик, во время непогоды или сразу после массового мероприятия может стоить на сотни гривен дороже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сервис Uklon.

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Когда такси может стоить дороже

Фиксированного "самого дорогого часа" для всех городов и маршрутов нет. Сервисы меняют цену в зависимости от ситуации в конкретном районе. Например, Bolt прямо указывает, что повышает тарифы, когда спрос превышает количество доступных водителей. Среди причин компания называет часы пик, массовые мероприятия и экстремальные погодные условия.

Поэтому пассажирам стоит особенно внимательно проверять цену в такие периоды:

07:00–10:00 — утренний пик. В это время многие люди одновременно едут на работу, учебу, вокзалы и в другие точки города. Если общественный транспорт работает с перебоями или на дорогах образовались пробки, спрос на такси может вырасти еще больше.

16:30–19:30 — вечерний пик. После окончания рабочего дня количество заказов увеличивается. При этом пробки могут увеличить время поездки, а значит, повлиять и на конечную сумму.

Сразу после концерта, матча или другого массового мероприятия. Сотни пассажиров могут одновременно заказывать автомобили из одного района. В такой ситуации цена может быстро подняться.

Во время сильной непогоды. Ливень, снегопад или гололед могут одновременно увеличить спрос на такси и уменьшить количество водителей, готовых принимать заказы.

После сбоев в работе общественного транспорта. Если метро, автобусы или троллейбусы временно не работают, часть пассажиров переходит на такси. Именно такие ситуации уже неоднократно вызывали резкий рост тарифов в Киеве.

Одна поездка может подорожать на сотни гривен

Разница между обычным и пиковым спросом может быть существенной.

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Например, в июне 2025 года Новини.LIVE сравнивали стоимость поездок в Киеве утром и около 17:30. Маршрут между Позняками и Крещатиком в Uklon утром стоил 388 грн, тогда как вечером поездка в обратном направлении оценивалась в 642 грн. Разница составляла 254 грн, или около 65%.

В то же время другие сервисы на том же направлении вели себя иначе. В Uber вечерняя цена была ниже утренней, а в Bolt также наблюдалась иная динамика. Это важный момент для пассажира — нельзя автоматически считать, что утром или вечером дороже будет именно в конкретном сервисе.

В январе 2026 года во время транспортных проблем в Киеве цены также существенно различались в зависимости от маршрута и сервиса. Например, поездка с Левобережной до Софиевской Борщаговки стоила от 914 грн в Uklon и от 1 094 грн в Bolt.

Таким образом, переплата может составлять не несколько десятков гривен, а сотни гривен за одну поездку.

Почему цена меняется прямо в приложении

Такси использует динамическое ценообразование. Проще говоря, алгоритм следит за соотношением количества заказов и доступных водителей.

Если машин достаточно, цена может оставаться на обычном уровне. Если заказов становится больше, чем водителей, тариф повышается, чтобы привлечь больше автомобилей в этот район. Когда спрос снижается, цена может вернуться к более низкому уровню.

В Bolt о повышенном тарифе пассажира дополнительно сообщает стрелка вверх рядом со стоимостью поездки. Там же можно проверить цену для разных категорий автомобилей.

Поэтому у одной и той же поездки нет гарантированной цены в течение всего дня. Даже если маршрут не изменился, сумма в приложении может быть другой из-за ситуации со спросом и предложением.

Как понять, что сейчас лучше подождать

Перед заказом стоит обратить внимание не только на итоговую сумму, но и на то, не изменился ли тариф по сравнению с обычным.

Если поездка не срочная, можно действовать по простому алгоритму:

Проверить цену перед самим заказом. Не ориентируйтесь на то, сколько примерно стоил этот маршрут вчера или в другое время. Посмотреть несколько категорий автомобилей. Иногда разница между стандартной и более дорогой категорией может быть значительной, особенно в период повышенного спроса. Проверить другой сервис. Динамическое ценообразование работает независимо, поэтому одно приложение может показывать значительно более высокую сумму, чем другое. Это подтверждали и сравнения Новини.LIVE. Если есть время — проверьте тариф повторно через несколько минут. Это не гарантирует снижения цены, но когда спрос спадает или появляется больше водителей, повышенный тариф может исчезнуть. Не заказывать машину сразу после массового мероприятия. Если ситуация позволяет, можно немного подождать или отойти от места, где одновременно собирается большое количество пассажиров.

Когда ждать ради экономии не стоит

Ожидание ради более низкой цены имеет смысл только тогда, когда ситуация безопасна и поездка не срочная.

Если причиной высокого тарифа является воздушная тревога, опасная погода, проблемы с транспортом или другая чрезвычайная ситуация, откладывать поездку только ради экономии не стоит.

В таких случаях лучше сначала позаботиться о безопасности, а уже потом сравнивать тарифы.

Главный способ не переплачивать за такси

Лучшая стратегия — не привязываться к определенному "дешевому часу", а проверять цену непосредственно перед поездкой.

Утреннее и вечернее время действительно часто совпадают с пиковым спросом, но более дорогой тариф может появиться и днем — из-за непогоды, аварий, проблем с общественным транспортом или массового мероприятия. Также вечером цена не обязательно будет высокой, если в конкретном районе достаточно свободных водителей.

Поэтому перед тем, как нажать кнопку "Заказать", стоит потратить несколько минут на проверку цены в другом сервисе или повторное обновление тарифа. В случае поездки на несколько сотен гривен даже небольшое ожидание может позволить не переплачивать за тот же маршрут.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где украинцы переплачивают за комфорт при использовании почтоматов, такси и доставки. Дополнительные расходы часто кажутся незначительными, но регулярные платежи за удобство могут заметно увеличить ежемесячные расходы. Поэтому при выборе услуги стоит учитывать не только ее базовую цену, но и возможные доплаты за комфорт.

Также Новини.LIVE сообщали о денежной помощи для внутренне перемещенных лиц, которая может достигать 78 000 гривен. Отдельные программы поддержки позволяют семьям получить средства на конкретные нужды при условии соответствия установленным критериям. Перед подачей заявки важно проверить требования программы и сроки участия.