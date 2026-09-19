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Главная Финансы Овощи на зиму: сколько стоит заготовить 10 банок домашних консервов

Овощи на зиму: сколько стоит заготовить 10 банок домашних консервов

Ua ru
19 сентября 2026 11:10
Домашняя консервация: сколько стоят огурцы и помидоры в сентябре
Хозяйка делает закрутки. Фото: УНИАН

Домашние консервы не всегда обходятся дешевле, чем готовые овощные консервы из магазина — особенно если покупать ингредиенты по розничным ценам. В сентябре себестоимость литровой банки огурцов составляет около 50 грн, а помидоров — 51–52 грн с учетом маринада, специй, крышки и электроэнергии. Поэтому итоговая экономия зависит прежде всего от стоимости овощей и других ингредиентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные портала Минфина.

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Сколько стоят огурцы и помидоры в сентябре

По данным Минфина, по состоянию на 16 сентября средняя цена обычных огурцов в супермаркетах составляла 51,99 грн за килограмм. В начале месяца их средняя стоимость была ниже, поэтому при заготовке овощей важно учитывать актуальную цену.

Помидоры сорта "сливка", которые часто используют для консервирования, в середине сентября стоили в среднем 49,75 грн за килограмм.

Именно стоимость овощей больше всего влияет на конечную себестоимость домашних заготовок. Если покупать огурцы или помидоры дешевле на рынке или напрямую у производителей, расходы на одну банку будут ниже.

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Сколько стоит банка огурцов

Для расчета берем литровую банку, в которую помещается примерно 550 г огурцов. По цене 51,99 грн/кг сами овощи будут стоить около 28,60 грн.

К этой сумме добавляются:

  • соль — около 0,72 грн;
  • сахар — примерно 0,85 грн;
  • уксус — около 3 грн;
  • чеснок, укроп, перец и другие специи — около 10 грн;
  • металлическая крышка — около 4,45 грн;
  • электроэнергия для нагрева маринада и стерилизации — около 2,50 грн.

В результате полная себестоимость литровой банки домашних огурцов составляет примерно 50,12 грн.

При этом в расчет не включена стеклянная банка, если она уже есть дома и используется повторно.

Сколько будет стоить банка помидоров

Для литровой банки консервированных помидоров можно взять примерно 600 г овощей. По средней цене 49,75 грн/кг это около 29,85 грн.

Остальные ингредиенты будут стоить ориентировочно:

  • соль — 0,72 грн;
  • сахар — 0,85 грн;
  • уксус — 3 грн;
  • чеснок, укроп, перец и другие специи — 10 грн;
  • металлическая крышка — 4,45 грн;
  • электроэнергия — около 2,50 грн.

Таким образом, полная себестоимость литровой банки домашних помидоров составляет примерно 51,37 грн.

Если заготовить 10 литровых банок огурцов, на овощи, маринад, специи, крышки и электроэнергию придется потратить около 501 грн. Десять банок помидоров обойдутся примерно в 514 грн.

Всегда ли домашние заготовки дешевле

Наибольшая экономия возможна тогда, когда овощи покупают по сезонной цене или используют собственный урожай. Если же покупать небольшое количество овощей в супермаркете и отдельно приобретать крышки, специи и другие ингредиенты, разница с готовой консервацией может быть значительно меньше.

В то же время домашняя заготовка позволяет самостоятельно контролировать состав продукта и сделать запас на несколько месяцев. Но с точки зрения бюджета стоит учитывать не только цену килограмма огурцов или помидоров, но и полную себестоимость одной банки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как скидки могут заставлять украинцев тратить больше при онлайн-покупках. Привлекательная цена не всегда означает реальную экономию, если человек покупает то, чего изначально не планировал. Тот же принцип работает и с домашними заготовками — важно учитывать полную стоимость всех ингредиентов.

Также Новини.LIVE писали о том, как покупать качественную одежду в секонд-хенде и не переплачивать. Цена товара сама по себе не гарантирует экономии, поэтому перед покупкой важно оценивать его состояние и реальную пользу. При заготовке овощей на зиму аналогично следует учитывать не только цену огурцов или помидоров, но и полную себестоимость готовой банки.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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