Тариф на газ — как и почему может подорожать кубический метр для населения после войны

Квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Потребители газа, которые подключены к "Нафтогазу", продолжают платить по 7,96 грн за кубометр газа. Однако рыночный тариф вдвое больше — более 20 гривен.

Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE аналитик рынка природного газа Михаил Свищо.

Как пояснил Михаил Свищо, даже после перемирия или окончания войны сразу поднять тариф до рыночных значений не получится — население не сможет платить такую цену после войны.

"Поэтому если и произойдет это повышение цен, то оно будет поэтапным. Оно может растянуться на годы", — отметил Свищо.

При этом аналитик рынка природного газа считает, что рано или поздно рынок газа в Украине таки заработает по принципу европейского рынка.

"Сейчас идет война и мы не готовы к этому — потребители просто не смогут платить по более высоким, рыночным тарифам", — подчеркнул Михаил Свищо.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Украине действует мораторий на пересмотр коммунальных тарифов. Так, тарифы не будут меняться до конца военного положения плюс еще полгода после его отмены.

Поэтому для абонентов Нафтогаза (почти 90% бытовых клиентов), цена на газ в декабре 2025 года составит 7,96 грн за кубометр газа. Тариф "Фиксированный" будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года, поэтому в ближайшее время газ не подорожает.

Ранее мы рассказывали, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) работает над новой моделью по оплате за доставку газа. Она может появиться уже в начале 2026 года. Также мы писали о появлении нового удобного сервиса, на котором можно передавать показатели потребления газа и оплачивать счета. Речь идет об официальном Telegram-боте от ООО "Газораспределительные сети Украины".