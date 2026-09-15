Скидки и акции в супермаркетах: как не потерять деньги на "выгоде"

Женщина покупает продукты в супермаркете. Фото: magnific.com

Поход в супермаркет может обойтись дороже не из-за крупных покупок, а из-за десятков мелких решений. Нарезка вместо бруска, меньшая упаковка, готовый салат, товар по акции или покупка у кассы — каждая такая мелочь кажется незначительной, но за месяц может добавить к чеку сотни гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InfoWoman.

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Нарезанный сыр может оказаться дороже

Один из самых простых способов переплатить — выбрать более удобный формат упаковки. Например, в каталоге NOVUS сыр "Комо Голландия" 45% в нарезке весом 150 г стоил 96,99 грн. В пересчете на килограмм это примерно 646,60 грн.

Тот же сыр в бруске весом 185 г стоил 99,99 грн. Это около 540,49 грн за килограмм.

То есть разница составляет более 106 грн на каждый килограмм. На уровне одной упаковки она почти незаметна: нарезка даже стоит немного дешевле. Но если регулярно покупать по 200 г такого сыра в неделю, выбор более дорогого формата может приводить к переплате около 21 грн каждую неделю.

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За год это уже более 1 100 грн.

Поэтому сравнивать стоит не только цену упаковки, а прежде всего стоимость 100 г или килограмма.

Цена за 100 граммов показывает, какой товар действительно дешевле

Это особенно важно, когда на полке стоят упаковки разного веса. Например, одна пачка может стоить 70 грн, а другая — 120 грн. На первый взгляд первая кажется более выгодной.

Но если в ней 300 г, то килограмм будет стоить около 233 грн. Если во второй упаковке 700 г, ее цена за килограмм составит примерно 171 грн.

То есть более дорогая упаковка фактически обходится дешевле.

Именно поэтому при покупке стоит обращать внимание на цену за килограмм, литр или 100 г. Это помогает сравнивать сыр, колбасу, кофе, крупы, орехи, сладости, бытовую химию и другие товары, которые продаются в разных форматах.

Небольшая упаковка может скрывать более высокую цену

Еще одна проблема — привычный вид упаковки. Покупатель может помнить, что определенный товар всегда продавался в упаковке примерно такого же размера, и автоматически ориентироваться на знакомую цену.

Однако вес может быть другим.

Госпродпотребслужба обращает внимание, что на полках можно встретить, например, пачки крупы или сахара весом 850 г вместо привычного килограмма. Если фактический вес правильно указан на упаковке, это само по себе не является нарушением. В то же время потребителям рекомендуют внимательно проверять маркировку перед покупкой.

Разница становится заметной, если пересчитать цену на килограмм.

Например, пачка весом 850 г за 100 грн фактически стоит около 117,65 грн за килограмм. Если килограммовый аналог стоит 110 грн, покупатель заплатит меньше именно за единицу продукта, хотя его упаковка дороже.

Поэтому правило простое: сначала смотреть на вес, а уже потом на цену упаковки.

Готовый салат: удобство тоже имеет свою цену

Еще одна статья расходов — готовые кулинарные продукты.

Например, в "Сильпо" сейчас можно найти готовый греческий салат в упаковке по 100 г за 46,90 грн, а отдельные предложения продаются со скидкой.

Для обычного покупателя 46,90 грн за небольшую упаковку может показаться не такой уж большой суммой. Но в пересчете на килограмм это уже 469 грн.

Если взять 300 г такого салата, расходы составят около 141 грн. Две таких покупки в неделю — это примерно 282 грн.

За четыре недели получается около 1 128 грн.

При этом готовый салат нельзя автоматически называть "невыгодным". Покупатель платит не только за овощи, но и за приготовление, фасовку и экономию собственного времени. Но если человек хочет сократить расходы на продукты, именно такие покупки стоит учитывать отдельно.

Небольшая покупка у кассы может обойтись более чем в 5 тысяч гривен в год

Еще одна незаметная статья расходов — товары, которые не планировали покупать.

Шоколадка, напиток, снек или другой недорогой товар за 20–30 грн кажется мелочью. Но значение имеет не одна покупка, а то, как часто она повторяется.

Если дополнительно тратить 30 грн четыре раза в неделю, получается:

30 грн × 4 = 120 грн в неделю.

В месяц это около 480 грн, а в год — более 5 700 грн.

То есть привычка регулярно класть в корзину что-то "недорогое" может отнять из бюджета сумму, на которую можно было бы оплатить несколько крупных покупок или часть коммунальных расходов.

Акционный ценник не всегда означает экономию

Яркая надпись "скидка", "1+1", "-30%" или "выгодная цена" автоматически привлекает внимание. Но само наличие акции еще не означает, что покупатель потратит меньше.

Эксперт Максим Несмянов в материале InfoWoman обращал внимание на то, что яркая ценник не гарантирует реальной выгоды. Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий также отмечал, что магазины могут устанавливать разную маржу для разных категорий товаров.

Поэтому перед покупкой по акции стоит проверить три вещи:

какова цена товара без акции;

сколько стоит 100 г, килограмм или литр;

нужно ли вообще такое количество товара.

Если человек покупает две упаковки вместо одной только потому, что вторая якобы выгоднее, расходы не уменьшаются.

Ценник и касса: разницу не стоит оставлять без внимания

Отдельная ситуация — когда на полке указана одна цена, а при расчете пробивается другая.

В таком случае покупателю стоит сфотографировать ценник, сохранить чек и обратиться к администрации магазина. Если вопрос не решается, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу.

Именно поэтому фото ценника перед оплатой может пригодиться, особенно если товар покупают по акционной цене или его стоимость существенно отличается от привычной.

Сколько могут обойтись такие мелочи за год

По отдельности каждая из этих трат не выглядит критичной. Но в совокупности сумма становится ощутимой.

Например, если покупатель каждую неделю:

переплачивает около 21 грн из-за более дорогого формата сыра;

тратит 120 грн на незапланированные мелкие покупки;

дважды покупает по 300 г готового салата примерно за 141 грн;

то только эти три привычки приводят к дополнительным расходам в размере около 423 грн в неделю.

За четыре недели это составляет примерно 1 692 грн, а за год — более 22 тыс. грн.

Это не означает, что все 22 тыс. грн являются буквально "переплатой": готовый салат, например, человек может сознательно покупать ради экономии времени. Но такой расчет показывает, насколько сильно на продуктовый бюджет влияют небольшие регулярные решения.

Как не переплачивать в супермаркете

Чтобы уменьшить сумму чека, не обязательно отказываться от любимых продуктов. Часто достаточно изменить несколько привычек.

Перед покупкой стоит:

сравнивать цену за 100 г, килограмм или литр, а не только стоимость упаковки;

проверять вес продукта;

сравнивать одинаковые товары в разных форматах;

не брать лишний товар только из-за надписи "акция";

перед кассой просматривать корзину и убирать то, что не планировали покупать;

проверять, соответствует ли цена на кассе цене на ценнике.

Наибольшая экономия в супермаркете часто начинается не с отказа от дорогих продуктов, а с более внимательного выбора между двумя товарами, которые на первый взгляд кажутся почти одинаковыми.

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