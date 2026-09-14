Онлайн-сервисы и доставка: за что украинцы переплачивают

Такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Украинцы все чаще платят не только за товар или поездку, но и за сэкономленное время. Доставка на дом, курьер, почтомат, такси вместо общественного транспорта и платные онлайн-сервисы позволяют избегать очередей и лишних поездок, но увеличивают расходы. Часто несколько гривен за удобство незаметно превращаются в сотни гривен ежемесячно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Deloitte Ukraine.

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Платим за то, чтобы не ехать в отделение

Один из самых заметных примеров — доставка посылок курьером. Если человек готов самостоятельно забрать отправление из отделения или почтомата, он может избежать дополнительной платы за доставку до двери.

В Новой почте с 13 апреля 2026 года доставка посылки до 2 кг в пределах города стоит 70 грн, до 10 кг — 115 грн, а до 30 кг — 180 грн. Отдельно курьерская доставка или самовывоз посылки стоит 50 грн.

То есть за небольшую посылку человек фактически платит дополнительно за то, чтобы не тратить время на дорогу до отделения. Если заказывать курьера несколько раз в месяц, такое удобство уже становится отдельной статьей расходов.

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В то же время доставка в почтомат также не всегда бесплатна. Согласно актуальной информации Новой почты, для отправлений в почтомат предусмотрена доплата 10 грн за каждое место.

На первый взгляд это небольшая сумма. Однако для человека, который регулярно получает много заказов, даже 10–20 грн за каждую посылку в течение года могут превратиться в сотни гривен.

Почтомат: удобство за доплату

Почтомат стал компромиссом между отделением и доставкой до двери. Человек не зависит от очереди и графика работы оператора и может забрать посылку в удобное время.

Спрос на такой формат растет. По данным Deloitte Ukraine, 35% опрошенных заявили, что стали чаще пользоваться почтоматами и курьерской доставкой. В целом 96% украинцев хотя бы иногда пользуются почтовыми услугами.

Сеть почтоматов также активно расширяется. В первом полугодии 2026 года группа NOVA установила 3 880 новых почтоматов в Украине.

Для кошелька главное правило здесь простое: перед оформлением заказа стоит сравнить итоговую сумму доставки в отделение, почтомат и курьером. Если разница составляет 10–50 грн, потребитель фактически сам выбирает, сколько готов заплатить за экономию времени.

Такси вместо общественного транспорта

Такси — еще один способ сэкономить время. Поездка, которая на общественном транспорте может занять 40–60 минут, иногда сокращается до 15–25 минут. Однако эта разница имеет свою цену.

Около 40% украинцев воспринимают такси как привычный способ передвижения, при этом для 29% пользователей главным критерием при выборе сервиса является именно стоимость поездки.

Особенно ощутимой становится переплата в часы пик, когда стоимость поездки может быть выше обычной. В такой ситуации потребитель фактически платит не только за километры, но и за доступность автомобиля именно сейчас.

Поэтому для регулярных поездок стоит рассчитывать не цену одной поездки, а месячную сумму. Например, даже 100 грн дополнительных расходов на каждую из десяти поездок — это уже 1 000 грн в месяц.

Онлайн-сервисы: платим за то, чтобы не тратить время на поиск

Еще одна категория расходов — разнообразные онлайн-сервисы и платные функции. Это могут быть сервисные сборы, платная доставка, подписки или комиссии за дополнительные возможности.

Сам факт, что услуга доступна онлайн, не означает, что она дешевле. Потребитель может заплатить за более быстрое оформление, отсутствие очереди, доставку или доступ к дополнительному функционалу.

Показателен случай с сервисом BlaBlaCar. После рекомендаций Антимонопольного комитета компания в 2025 году снизила максимальный лимит сервисного сбора на 13%. По оценке компании, это должно было обеспечить пользователям экономию около 5 млн грн в год.

Это показывает, что небольшой сервисный сбор при большом количестве пользователей может формировать значительные расходы для потребителей.

Почему украинцы все равно готовы платить

Несмотря на стремление экономить, удобство остается важной частью потребительского поведения. Deloitte Ukraine отмечает, что в 2025 году украинцы чаще делали покупки онлайн, пользовались доставкой и почтоматами.

В то же время украинцы стали внимательнее относиться к собственным расходам. По данным Kantar, 74% потребителей уже отказались от части покупок, которые еще год назад считали привычными, а более 70% гордятся, когда им удается купить выгодно.

Поэтому платить за комфорт украинцы готовы, но все чаще сравнивают его стоимость с реальной пользой.

Как не переплачивать за экономию времени

Самый простой способ контролировать такие расходы — учитывать не только цену товара или услуги, но и полную сумму заказа.

Перед оплатой стоит проверить:

есть ли бесплатная доставка при определенной сумме заказа;

сколько стоит доставка в отделение, почтомат и курьером;

не включается ли сервисный сбор в итоговую сумму автоматически;

действительно ли такси позволяет сэкономить достаточно времени по сравнению с общественным транспортом;

какие платные подписки продлеваются автоматически;

сколько в месяц тратится именно на услуги "за удобство".

В результате основная переплата часто возникает не из-за одной крупной покупки, а из-за десятков небольших платежей. 10 грн за почтомат, 50 грн за курьера, дополнительная комиссия за сервис или несколько сотен гривен на такси могут казаться незначительными по отдельности, но вместе составляют заметную сумму.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что неисправный или неправильно установленный счетчик может увеличить сумму счета за коммунальные услуги. В некоторых случаях потребители рискуют переплачивать даже тогда, когда пытаются контролировать свои расходы. Поэтому важно проверять показания приборов учета и начисления в счетах.

Также Новини.LIVE сообщали, как выбрать качественную одежду в секонд-хенде и не переплатить за вещь. Покупателям советуют внимательно проверять состояние изделия, состав ткани и соответствие цены его качеству. Такой подход помогает экономить при покупках и не тратить деньги на вещи, которые быстро потеряют свой вид.