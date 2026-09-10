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Главная Финансы Ценовое давление остается повышенным: в НБУ назвали причины

Ценовое давление остается повышенным: в НБУ назвали причины

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10 сентября 2026 15:41
Цены в Украине: НБУ назвал причины ускорения инфляции
Оплата банковской картой. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% за месяц, а в годовом исчислении инфляция ускорилась до 8,1%. Сильнее всего за месяц подорожали вода, канализация, топливо и транспорт, тогда как сезонные овощи и фрукты, напротив, подешевели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Что подорожало больше всего

Общий показатель в 8,1% не означает, что все товары и услуги подорожали именно на столько. Инфляция является средним показателем изменения стоимости потребительской корзины, а отдельные категории в августе демонстрировали совершенно разную динамику.

Наиболее заметно выросли расходы на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы на водоснабжение за месяц повысились на 16,8%, а на канализацию — на 16,7%. В годовом исчислении разница еще больше: вода подорожала на 77,6%, а канализация — на 73,6%.

В то же время цены на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление в августе не изменились. Поэтому именно повышение тарифов на воду и канализацию стало одним из наиболее ощутимых факторов роста расходов домохозяйств.

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Топливо подорожало на 8,1%

Еще одна категория, которая напрямую влияет на бюджет украинцев, — топливо.

В августе топливо и смазочные материалы подорожали на 8,1% за месяц, а по сравнению с августом прошлого года — уже на 38,7%. Транспорт в целом за месяц подорожал на 4,4%, а транспортные услуги — на 5,8%.

В частности, услуги автомобильного пассажирского транспорта за месяц подорожали на 6,6%. За год их стоимость выросла на 39,1%. Это означает, что повышение цен ощущают не только владельцы автомобилей: дороже обходятся также поездки на общественном и междугородном автотранспорте.

Продукты: часть подорожала, но сезонные овощи спасли статистику

Продукты питания и безалкогольные напитки в августе в целом подешевели на 1,3%. Главной причиной стало сезонное снижение стоимости овощей и фруктов.

Овощи за месяц подешевели на 18,3%, а фрукты — на 12%. Одежда и обувь также стали дешевле — на 2,5%.

Однако часть продуктов, напротив, подорожала. Яйца подорожали на 4%, рыба и рыбные продукты — на 1,6%, мясо и мясопродукты — на 0,9%. Хлеб и макаронные изделия подорожали на 0,7%.

То есть для покупателя ситуация неоднородна: сезонные овощи сейчас могут заметно удешевить продуктовую корзину, но отдельные базовые товары уже дорожают.

Что произошло с ценами за год

Если смотреть не на один месяц, а на август 2025 года по сравнению с августом 2026 года, картина становится гораздо заметнее.

Общий уровень потребительских цен вырос на 8,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки за этот период подорожали на 6%, а хлеб и хлебопродукты — на 18,6%. Рыба и продукты из рыбы подорожали на 22,7%, подсолнечное масло — на 21,8%.

Еще более существенно изменилась стоимость отдельных услуг. Образование за год подорожало на 14,6%, рестораны и гостиницы — на 13,7%, амбулаторные услуги — на 13,8%, а различные товары и услуги — на 11,1%.

Наиболее резкий рост среди приведенных Госстатом позиций пришелся на водоснабжение, канализацию, топливо и автомобильный транспорт. Именно эти категории следует учитывать при планировании расходов на ближайшие месяцы.

Почему инфляция ускорилась

Годовая инфляция выросла с 7,7% в июле до 8,1% в августе. В то же время месячный рост цен был незначительным — всего 0,1%. Это в значительной степени объясняется тем, что сильное подорожание отдельных услуг и топлива было компенсировано сезонным удешевлением продуктов.

На инфляционное давление также влияют расходы бизнеса, логистика и последствия войны. Повреждение производственной и энергетической инфраструктуры затрудняет поставки и увеличивает себестоимость товаров и услуг.

Для потребителя это означает, что даже при небольшом месячном росте цен отдельные статьи бюджета могут дорожать значительно быстрее, чем средняя инфляция.

Означает ли 8,1%, что осенью все подорожает еще на 8%

Показатель 8,1% — это годовая инфляция, то есть сравнение среднего уровня потребительских цен в августе 2026 года с августом 2025-го. Он не означает автоматического подорожания всех товаров на 8,1% в ближайший месяц.

В то же время для семейного бюджета важно следить не только за общим показателем, но и за конкретными категориями. Если домохозяйство тратит значительную часть дохода на топливо, транспорт или коммунальные услуги, фактическое ощущение инфляции для него может быть значительно сильнее.

Недавно Новини.LIVE писали, что инфляция в Украине может приблизиться к 10%, что повлияет на покупательную способность гривны и сбережения граждан. На фоне роста цен украинцам стоит внимательнее следить за тем, в какой валюте хранить средства. Также важно учитывать не только номинальную доходность, но и то, как ее может "съедать" инфляция.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинские производители могут уменьшать объем товара в упаковке, не меняя его стоимости. Для покупателя это означает скрытое подорожание, ведь за те же деньги он получает меньше продукции. Поэтому при покупках стоит сравнивать не только цену упаковки, но и ее вес или объем.

НБУ цены Инфляция в Украине
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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