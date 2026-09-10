Ціни в Україні: НБУ назвав причини прискорення інфляції

Розрахунок банківською карткою. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% за місяць, а в річному вимірі інфляція прискорилася до 8,1%. Найсильніше за місяць подорожчали вода, каналізація, пальне та транспорт, тоді як сезонні овочі й фрукти, навпаки, стали дешевшими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Реклама

Що подорожчало найбільше

Загальний показник у 8,1% не означає, що всі товари та послуги стали дорожчими саме на стільки. Інфляція є середнім показником зміни вартості споживчого кошика, а окремі категорії у серпні демонстрували зовсім різну динаміку.

Найпомітніше зросли витрати на житлово-комунальні послуги. Тарифи на водопостачання за місяць підвищилися на 16,8%, а на каналізацію — на 16,7%. У річному вимірі різниця ще більша: вода подорожчала на 77,6%, а каналізація — на 73,6%.

Водночас електроенергія, природний газ, гаряча вода та опалення у серпні не змінилися. Тому саме підвищення тарифів на воду та каналізацію стало одним із найбільш відчутних чинників зростання витрат домогосподарств.

Читайте також:

Пальне подорожчало на 8,1%

Ще одна категорія, яка безпосередньо впливає на бюджет українців, — пальне.

У серпні паливо та мастила подорожчали на 8,1% за місяць, а порівняно із серпнем минулого року — вже на 38,7%. Транспорт загалом за місяць подорожчав на 4,4%, а транспортні послуги — на 5,8%.

Зокрема, послуги автодорожнього пасажирського транспорту за місяць стали дорожчими на 6,6%. За рік їхня вартість зросла на 39,1%. Це означає, що підвищення цін відчувають не лише власники автомобілів: дорожче обходяться також поїздки громадським та міжміським автотранспортом.

Продукти: частина подорожчала, але сезонні овочі врятували статистику

Продукти харчування та безалкогольні напої у серпні загалом подешевшали на 1,3%. Головною причиною стало сезонне зниження вартості овочів та фруктів.

Овочі за місяць подешевшали на 18,3%, а фрукти — на 12%. Одяг і взуття також стали дешевшими — на 2,5%.

Однак частина продуктів, навпаки, додала у вартості. Яйця подорожчали на 4%, риба та продукти з риби — на 1,6%, м'ясо та м'ясопродукти — на 0,9%. Хліб і макаронні вироби стали дорожчими на 0,7%.

Тобто для покупця ситуація неоднорідна: сезонні овочі зараз можуть помітно здешевити продуктовий кошик, але окремі базові товари вже дорожчають.

Що сталося з цінами за рік

Якщо дивитися не на один місяць, а на серпень 2025-го проти серпня 2026-го, картина значно помітніша.

Загальний рівень споживчих цін зріс на 8,1%. Продукти харчування та безалкогольні напої за цей період подорожчали на 6%, а хліб і хлібопродукти — на 18,6%. Риба та продукти з риби додали 22,7%, соняшникова олія — 21,8%.

Ще суттєвіше змінилася вартість окремих послуг. Освіта за рік подорожчала на 14,6%, ресторани та готелі — на 13,7%, амбулаторні послуги — на 13,8%, а різні товари та послуги — на 11,1%.

Найбільш різке зростання серед наведених Держстатом позицій припало на водопостачання, каналізацію, пальне та автодорожній транспорт. Саме ці категорії варто враховувати під час планування витрат на найближчі місяці.

Чому інфляція прискорилася

Річна інфляція зросла з 7,7% у липні до 8,1% у серпні. Водночас місячне зростання цін було невеликим — лише 0,1%. Це значною мірою пояснюється тим, що сильне подорожчання окремих послуг і пального було компенсоване сезонним здешевленням продуктів.

На інфляційний тиск також впливають витрати бізнесу, логістика та наслідки війни. Пошкодження виробничої й енергетичної інфраструктури ускладнює постачання та збільшує собівартість товарів і послуг.

Для споживача це означає, що навіть за невеликого місячного приросту цін окремі статті бюджету можуть дорожчати значно швидше за середню інфляцію.

Чи означає 8,1%, що восени все подорожчає ще на 8%

Показник 8,1% — це річна інфляція, тобто порівняння середнього рівня споживчих цін у серпні 2026 року з серпнем 2025-го. Він не означає автоматичного подорожчання всіх товарів на 8,1% у найближчий місяць.

Водночас для сімейного бюджету важливо стежити не лише за загальним показником, а за конкретними категоріями. Якщо домогосподарство витрачає значну частину доходу на пальне, транспорт або комунальні послуги, фактичне відчуття інфляції для нього може бути значно сильнішим.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що інфляція в Україні може наблизитися до 10%, що впливатиме на купівельну спроможність гривні та заощадження громадян. На тлі зростання цін українцям варто уважніше стежити за тим, у якій валюті зберігати кошти. Також важливо враховувати не лише номінальну дохідність, а й те, як її може "з'їдати" інфляція.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські виробники можуть зменшувати обсяг товару в упаковці, не змінюючи його вартості. Для покупця це означає приховане подорожчання, адже за ті самі гроші він отримує менше продукції. Тому під час покупок варто порівнювати не лише ціну упаковки, а й її вагу або об'єм.