Цена осталась прежней, а товара стало меньше: как производители меняют фасовку

Женщина покупает продукты в магазине. Фото: magnific.com

Украинцы могут платить ту же сумму за привычный товар, но получать меньшее количество продукта. Производители уменьшают вес или объем упаковки, в то время как цена остается неизменной или меняется не так заметно. Для покупателя это означает скрытое повышение стоимости каждого килограмма или литра товара, ведь даже привычные ежедневные покупки могут незаметно увеличивать расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RetailersUA и разъяснения Госпродпотребслужбы.

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Что такое шринкфляция

Шринкфляция — это ситуация, когда производитель уменьшает вес или объем товара, но оставляет цену упаковки на прежнем уровне или снижает ее меньше, чем количество продукции. В результате покупатель может не заметить явного подорожания на ценнике, хотя фактическая стоимость товара за килограмм или литр растет.

Например, пачка товара раньше весила 200 граммов и стоила 80 грн. В таком случае 100 граммов стоили 40 грн. Если вес сократился до 180 граммов, а цена осталась 80 грн, стоимость 100 граммов уже составит 44,44 грн.

То есть упаковка формально не подорожала — покупатель как платил 80 грн, так и платит. Однако за ту же сумму он получает на 10% меньше продукта.

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Какие товары могут "худеть"

Шринкфляция наиболее заметна в товарах, которые люди регулярно покупают и привыкли приобретать в конкретной фасовке. Речь идет, в частности, о молочной продукции, бакалеи, сладостях, снеках, напитках и некоторых непродовольственных товарах.

В августе 2026 года RetailersUA привел примеры изменения фасовки сливочного масла и питьевого йогурта. В частности, в одном из случаев упаковка масла уменьшилась с 200 до 180 граммов по цене 120 грн. В случае с йогуртом объем изменился с 290 до 260 граммов по цене около 45 грн.

В то же время в случае с йогуртом изменились и другие характеристики продукта, поэтому не весь рост его стоимости можно объяснить исключительно шринкфляцией.

Именно поэтому при покупках важно обращать внимание не только на название товара и цену упаковки, но и на ее фактический вес или объем.

Почему производители уменьшают упаковки

Одна из причин — необходимость сдерживать рост розничной цены. Если себестоимость товара увеличивается из-за затрат на сырье, энергию, оплату труда, логистику или упаковку, у производителя есть несколько вариантов: поднять цену, уменьшить фасовку или совместить эти решения.

Для покупателя такое изменение может остаться незаметным. Повышение цены на ценнике обычно легко заметить. Зато переход, например, с 400 на 350 граммов может остаться незамеченным, особенно если дизайн упаковки почти не изменился.

Поэтому одна из главных особенностей шринкфляции заключается в том, что номинальная цена упаковки не всегда отражает, насколько реально изменилась стоимость товара.

Как понять, что товар стал дороже из-за уменьшения фасовки

Самый простой способ — пересчитать цену на одинаковое количество продукта.

Например:

200 г за 80 грн — это 40 грн за 100 г;

180 г за 80 грн — уже 44,44 грн за 100 г;

150 г за 80 грн — 53,33 грн за 100 г.

То есть при одинаковой цене разница между упаковками может быть существенной.

Для больших упаковок удобнее сравнивать стоимость килограмма или литра. Если один товар стоит 90 грн за 900 г, а другой — 100 грн за 1 кг, первый на первый взгляд дешевле. Но после пересчета оба стоят по 100 грн за килограмм.

Именно поэтому ориентироваться только на крупную цифру на ценнике недостаточно.

Законно ли продавать меньшую упаковку за те же деньги

Сам факт уменьшения веса или объема товара не означает нарушение закона. Госпродпотребслужба отмечает: если количество продукта правильно указано на маркировке, меньшая фасовка по сравнению с привычной для покупателя не является автоматически нарушением.

Информация о количестве пищевого продукта должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя.

В то же время существует и другая ситуация — когда фактический вес не соответствует указанному на упаковке. Для фасованных товаров техническим регламентом предусмотрены допустимые отрицательные отклонения. Например, для продукции с номинальной массой от 500 до 1 000 граммов допускается отклонение до 15 граммов, а для товаров от 1 000 до 10 000 граммов — до 1,5%.

Если фактическое количество товара отличается от указанного на упаковке больше, чем разрешено техническим регламентом, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган.

Как не переплачивать из-за "шринкфляции"

Чтобы меньшая упаковка не стала незаметной переплатой, при покупках стоит соблюдать несколько простых правил.

Сравнивайте цену за килограмм или литр. Если товары имеют разный вес, именно этот показатель позволяет определить, какой вариант действительно дешевле. Проверяйте вес упаковки. Не стоит автоматически считать, что привычный формат остался прежним. Пачка, которую годами покупали как 500 г, может иметь другую фасовку. Смотрите на цифры на этикетке. Цена может оставаться прежней, но масса или объем — измениться. Сравнивайте одинаковые товары разных производителей. Если одна упаковка стала меньше, другая может иметь большую фасовку по схожей цене. Не путайте меньшую упаковку с нарушением. Если на этикетке честно указано 350 г вместо привычных 400 г, это само по себе не означает, что магазин или производитель нарушает закон. Проверяйте фактический вес, если есть основания сомневаться. Если товар весит значительно меньше, чем указано на упаковке, сохраните чек и упаковку — эти данные могут понадобиться для обращения в контролирующий орган.

Для семейного бюджета разница в несколько граммов может показаться незначительной. Однако если регулярно покупать десятки товаров в уменьшенной фасовке, совокупная переплата за месяц может быть ощутимой. Поэтому самый надежный ориентир в магазине — не размер упаковки и не привычная цена, а стоимость одинакового количества продукта.

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