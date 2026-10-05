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Главная Финансы Зарплаты работников с инвалидностью: какие правила в октябре

Зарплаты работников с инвалидностью: какие правила в октябре

Ua ru
5 октября 2026 14:30
Зарплата работников с инвалидностью: какие льготы, отпуска и ЕСВ в октябре
Пожилая женщина с тростью на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине для граждан с инвалидностью предусмотрены специальные правила трудоустройства и оплаты труда. Для них действуют особые условия в отношении ставки единого социального взноса, может применяться налоговая социальная льгота, а также установлен гарантированный уровень минимальной заработной платы.

О том, какие особенности существуют при выплатах таким лицам, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Минимальная зарплата и налоговая льгота для лиц с инвалидностью

Оплата труда граждан с инвалидностью осуществляется в общем порядке. Для таких работников установлен уровень заработной платы за неквалифицированный труд не ниже "минимальной" в стране, утвержденной на 1 января 2026 года. А именно:

  • Месячная выплата: 8 647 грн;
  • Почасовая выплата: 52,00 грн.

В следующем году сумма может вырасти до 9 546 грн, ведь правительство предложило повысить уровень минимальной зарплаты.

Также может применяться налоговая социальная льгота (НСЛ) к зарплате, если ее размер не превышает предельной суммы дохода. В 2026 году этот показатель не должен превышать 4 660 грн. Льгота применяется при следующих условиях:

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  • у работника имеется инвалидность I–II группы, в том числе с детства. В таком случае льгота применяется в размере 150% базовой НСЛ. Условием применения является подача работником заявления и копии пенсионного удостоверения или медицинской справки;
  • у работника имеется инвалидность I–II группы и он относится к числу участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Размер льготы составляет 200%. Требуются заявление, копии пенсионного удостоверения или медицинской справки, копия удостоверения УБД.

Кроме того, работник с инвалидностью, у которого есть двое и более детей в возрасте до 18 лет, может воспользоваться налоговой социальной льготой на несовершеннолетних.

Правила начисления единого социального взноса

Также существуют особенности начисления единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий, учреждений и организаций, где работают лица с инвалидностью. Его устанавливают в размере 8,41%.

При этом льготный размер ЕСВ применяется независимо от того, работают ли такие граждане по совместительству или по основному месту работы.

Рассчитывать ЕСВ работодатель должен с даты получения от работника документов об установлении инвалидности.

В 2026 году группа инвалидности может подтверждаться:

  • заверенной выпиской из решения медико-экспертной комиссии;
  • копией действующей справки МСЭК.

Отпуска для работников с инвалидностью

Гражданам с инвалидностью могут предоставлять по их желанию ежегодные отпуска полной продолжительности до истечения шестимесячного срока непрерывной работы на предприятии в течение первого года работы.

Они имеют право обратиться за ежегодным отпуском в удобное для них время.

Продолжительность отпуска для лиц с инвалидностью определяется в соответствии со ст. 6 закона "Об отпусках" № 504:

  • для I и II групп — 30 календарных дней;
  • для III группы — 26 календарных дней.

Отпуск без сохранения заработной платы для лиц с инвалидностью может длиться:

  • для I и II групп — до 60 календарных дней;
  • для III группы — 30 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство в проекте госбюджета предложило повысить уровень минимальной зарплаты до 9 546 грн с января следующего года. В случае утверждения парламентом такого показателя изменятся суммы, которые компании будут вынуждены учитывать при бронировании работников.

Еще Новини.LIVE писали о том, что профсоюзы выразили несогласие с некоторыми предложениями правительства к проекту Трудового кодекса. Они пояснили, что в документе до сих пор отсутствует привязка "минималки" к средней заработной плате на уровне не ниже 50%, как предусмотрено Директивой ЕС 2022/2041. Также сократят социальные отпуска с 10 до 7 дней.

зарплаты выплаты работа деньги инвалидность
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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