Работа для лиц I-III группы инвалидности: какие требования к зарплате и условиям

Трудоустройство лиц с инвалидностью I-III группы: новый механизм
В апреле в Украине заработали новые правила относительно норматива по трудоустройству граждан со статусом инвалидности, который должны соблюдать все работодатели. Известно, какие теперь требования к уровню заработной платы и условиям труда.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на правительственное постановление №490.
Требования к работе лиц с инвалидностью и зарплате
В этом году все компании обязаны выполнять норматив по предоставлению рабочих мест для граждан с инвалидностью. Необходимо наличие 4% от среднеучетной численности работников в штате. Если в компании от 8 до 25 человек, то требуется одно рабочее место.
Кабинет Министров принял постановление №490, предусматривающее обновление правил выполнения норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью. Они призваны предоставить работодателям возможность легче выполнять норматив и стимулировать трудоустройство.
Среди основных изменений:
- утвердили порядок зачисления в норматив, взятых на работу лиц с инвалидностью;
- определили перечень должностей во вредных/опасных условиях, которые не будут учитываться в расчете.
Ключевой новацией станет двойное зачисление, то есть один работник с инвалидностью сможет засчитываться как два при следующих условиях:
- если речь идет о лице с инвалидностью первой группы;
- если лицо с инвалидностью второй группы (нарушение зрения/психические расстройства).
Двойное зачисление будут применять при условии отсутствия у гражданина противопоказаний, определенных перечнем медицинских психиатрических противопоказаний по выполнению отдельных видов деятельности.
Среди других требований:
- официальное трудоустройство таких граждан;
- наличие документов об инвалидности.
Также важно, чтобы предоставленное рабочее место работы для гражданина с инвалидностью было основным, а размер заработной платы — выше минимальной в Украине. То есть в 2026 году официальный доход не может быть ниже 8 647 грн.
В случае игнорирования соответствующего требования работодатели будут вынуждены платить целевые взносы на общую поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.
Какие необходимы документы для двойного зачисления
По данным правительства, основанием для применения работодателем двойного зачисления для лиц с инвалидностью первой группы является один из документов. В частности, это может быть:
- выписка из акта осмотра МСЭК/справка к акту осмотра (выдана до 1 января 2025 года);
- выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
- индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью;
- удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
- удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (для категории 1 серии А);
- удостоверение участника ликвидации ядерных аварий.
Для лиц с инвалидностью второй группы с нарушением зрения/
психическими расстройствами:
- выписка из акта осмотра МСЭК/справка к акту осмотра, выданная до 1 января 2025 года;
- выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
- индивидуальная программа реабилитации.
