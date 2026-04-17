Работа для лиц I-III группы инвалидности: какие требования к зарплате и условиям

Швея за работой. Фото: УНИАН

В апреле в Украине заработали новые правила относительно норматива по трудоустройству граждан со статусом инвалидности, который должны соблюдать все работодатели. Известно, какие теперь требования к уровню заработной платы и условиям труда.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на правительственное постановление №490.

Требования к работе лиц с инвалидностью и зарплате

В этом году все компании обязаны выполнять норматив по предоставлению рабочих мест для граждан с инвалидностью. Необходимо наличие 4% от среднеучетной численности работников в штате. Если в компании от 8 до 25 человек, то требуется одно рабочее место.

Кабинет Министров принял постановление №490, предусматривающее обновление правил выполнения норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью. Они призваны предоставить работодателям возможность легче выполнять норматив и стимулировать трудоустройство.

Среди основных изменений:

утвердили порядок зачисления в норматив, взятых на работу лиц с инвалидностью;

определили перечень должностей во вредных/опасных условиях, которые не будут учитываться в расчете.

Ключевой новацией станет двойное зачисление, то есть один работник с инвалидностью сможет засчитываться как два при следующих условиях:

если речь идет о лице с инвалидностью первой группы;

если лицо с инвалидностью второй группы (нарушение зрения/психические расстройства).

Двойное зачисление будут применять при условии отсутствия у гражданина противопоказаний, определенных перечнем медицинских психиатрических противопоказаний по выполнению отдельных видов деятельности.

Среди других требований:

официальное трудоустройство таких граждан;

наличие документов об инвалидности.

Также важно, чтобы предоставленное рабочее место работы для гражданина с инвалидностью было основным, а размер заработной платы — выше минимальной в Украине. То есть в 2026 году официальный доход не может быть ниже 8 647 грн.

В случае игнорирования соответствующего требования работодатели будут вынуждены платить целевые взносы на общую поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Какие необходимы документы для двойного зачисления

По данным правительства, основанием для применения работодателем двойного зачисления для лиц с инвалидностью первой группы является один из документов. В частности, это может быть:

выписка из акта осмотра МСЭК/справка к акту осмотра (выдана до 1 января 2025 года);

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (для категории 1 серии А);

удостоверение участника ликвидации ядерных аварий.

Для лиц с инвалидностью второй группы с нарушением зрения/

психическими расстройствами:

выписка из акта осмотра МСЭК/справка к акту осмотра, выданная до 1 января 2025 года;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

индивидуальная программа реабилитации.

