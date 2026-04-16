Зарплаты в аппаратах местных судов: ВСП инициировал повышение окладов

Человек держит кошелек с деньгами.

В Украине могут пересмотреть заработную плату работников аппаратов судов за счет новых коэффициентов повышения. Соответствующую инициативу, направленную в правительство, просят утвердить на период действия военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения из-за работы в условиях повышенной нагрузки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Высшего совета правосудия.

Требование повышения окладов в аппаратах местных судов

Весной 2026 года правительство Украины призвали поддержать дополнительные коэффициенты повышения должностных окладов работникам аппаратов местных судов.

Согласно принятому решению Высшего совета правосудия (ВСП), правительство должно обеспечить надлежащее финансирование судебной системы во время войны. Там отмечают, что за счет стабильного финансирования будут гарантированы:

Независимость судей; Непрерывность деятельности судов; Доверие общественности к судебной системе.

Тогда как низкие зарплаты в аппаратах судов могут грозить кадровыми проблемами и рисками нарушения прав граждан.

В ВСП выступают за внедрение дополнительных повышающих коэффициентов для такой категории работников. Срок их действия предлагают ограничить периодом действия военного положения и полгода после, на время, когда наблюдаются сложные условия труда.

Ожидается, что внедрение соответствующих изменений будет иметь такой результат:

уменьшение дисбаланса в оплате труда;

усиление кадрового потенциала судов;

повышение эффективности работы судебной системы.

Как предлагают изменить подход в оплате труда

Высший совет правосудия наработал определенные коэффициенты повышения должностных окладов, которые будут зависеть от уровня нагрузки на суды.

Согласно проекту постановления, предусматривается такой временный пересмотр окладов:

превышение уровня нагрузки на 20% — предлагают установить коэффициент 1,2;

превышение уровня нагрузки на 100% — предполагается коэффициент 1,3;

превышение уровня нагрузки на 200% — предлагают коэффициент 1,4.

Как отмечается, перечень судов, где будут применены соответствующие коэффициенты, предлагают доверить ежеквартально утверждать Государственной судебной администрации по согласованию с Высшим советом правосудия.

В ВСП отмечают, что повышение окладов будет гарантировать обеспечение стабильной работы судебной системы в условиях большей нагрузки во время войны.

"Высший совет правосудия считает предложенный проект постановления Кабинету Министров Украины "Об установлении размеров дополнительного коэффициента повышения должностных окладов работников аппарата местных общих судов" важным, своевременным и неотъемлемым шагом в реализации системных изменений в указанном направлении, особенно в условиях действия военного положения, и обращается к Кабинету Министров Украины с просьбой рассмотреть его и одобрить", — резюмировали в совете.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились зарплаты аграриев в Украине. По данным Госстата, в зависимости от области средние доходы находятся в пределах 22 000 — 26 000 грн. Однако самую большую зарплату получают главные агрономы — 95 000 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, возможна ли индексация заработной платы бюджетников в мае 2026 года. Нормы законодательства дают право на осовременивание выплат в случае роста уровня индекса потребительских цен в Украине.