Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Працевлаштування осіб з інвалідністю І-ІІІ групи: новий механізм

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 14:30
Робота для осіб І-ІІІ групи інвалідності: які вимоги до зарплати та умов
Швея за роботою. Фото: УНІАН

У квітні в Україні запрацювали нові правила щодо нормативу з працевлаштування громадян зі статусом інвалідності, якого мають дотримувати всі роботодавці. Відомо, які тепер вимоги до рівня заробітної плати та умов праці. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням урядову постанову №490.

Вимоги до роботи осіб з інвалідністю та зарплати

Цього року всі компанії зобов'язані виконувати норматив щодо надання робочих місць для громадян з інвалідністю. Необхідна наявність 4% від середньооблікової чисельності працівників у штаті. Якщо у компанії від 8 до 25 осіб, то вимагається одне робоче місце.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №490, що передбачає оновлення правил виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю. Вони покликані надати роботодавцям можливість легше виконувати норматив та стимулювати працевлаштування.

Серед основних змін:

  • затвердили порядок зарахування до нормативу, взятих на роботу осіб з інвалідністю;
  • визначили перелік посад у шкідливих/небезпечних умовах, які не враховуватимуться до розрахунку.

Ключовою новацією стане подвійне зарахування, тобто один працівник з інвалідністю зможе зараховуватися як два за наступних умов:

  • якщо йдеться про особу з інвалідністю першої групи;
  • якщо особа з інвалідністю другої групи (порушення зору/психічні розлади).

Подвійне зарахування застосовуватимуть за умови відсутності в громадянина протипоказань, визначених переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності.

Серед інших вимог:

  • офіційне працевлаштування таких громадян;
  • наявність документів про інвалідність.

Також важливо, щоб надане робоче місце роботи для громадянина з інвалідністю було основним, а розмір заробітної плати — вищим за мінімальну в Україні. Тобто у 2026 році офіційний дохід не може бути нижчим за 8 647 грн.

У разі ігнорування відповідної вимоги роботодавці будуть змушені платити цільові внески на загальну підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Які необхідні документи для подвійного зарахування

За даними уряду, підставою для застосування роботодавцем подвійного зарахування для осіб з інвалідністю першої групи є один з документів. Зокрема, це може бути:

  • виписка з акта огляду МСЕК/довідка до акта огляду (видана до 1 січня 2025 року);
  • витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
  • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю;
  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (для категорії 1 серії А);
  • посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій.

Для осіб з інвалідністю другої групи з порушенням зору/
психічними розладами:

  • виписка з акта огляду МСЕК/довідка до акта огляду, видана до 1 січня 2025 року;
  • витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
  • індивідуальна програма реабілітації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Вища рада правосуддя пропонує ввести коефіцієнти підвищення окладів в апаратах судів. Вони будуть залежати від рівня навантаження на час воєнного стану. Зміни стануть гарантією надійності роботи судів. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у травні індексувати зарплати бюджетникам не будуть. Держслужба статистики показала новий індекс інфляції, від якого залежить осучаснення, однак він не дозволяє здійснити підвищення.  

зарплати робота інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації