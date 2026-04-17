Робота для осіб І-ІІІ групи інвалідності: які вимоги до зарплати та умов

Швея за роботою. Фото: УНІАН

У квітні в Україні запрацювали нові правила щодо нормативу з працевлаштування громадян зі статусом інвалідності, якого мають дотримувати всі роботодавці. Відомо, які тепер вимоги до рівня заробітної плати та умов праці.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням урядову постанову №490.

Вимоги до роботи осіб з інвалідністю та зарплати

Цього року всі компанії зобов'язані виконувати норматив щодо надання робочих місць для громадян з інвалідністю. Необхідна наявність 4% від середньооблікової чисельності працівників у штаті. Якщо у компанії від 8 до 25 осіб, то вимагається одне робоче місце.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №490, що передбачає оновлення правил виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю. Вони покликані надати роботодавцям можливість легше виконувати норматив та стимулювати працевлаштування.

Серед основних змін:

затвердили порядок зарахування до нормативу, взятих на роботу осіб з інвалідністю;

визначили перелік посад у шкідливих/небезпечних умовах, які не враховуватимуться до розрахунку.

Ключовою новацією стане подвійне зарахування, тобто один працівник з інвалідністю зможе зараховуватися як два за наступних умов:

якщо йдеться про особу з інвалідністю першої групи;

якщо особа з інвалідністю другої групи (порушення зору/психічні розлади).

Подвійне зарахування застосовуватимуть за умови відсутності в громадянина протипоказань, визначених переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності.

Серед інших вимог:

офіційне працевлаштування таких громадян;

наявність документів про інвалідність.

Також важливо, щоб надане робоче місце роботи для громадянина з інвалідністю було основним, а розмір заробітної плати — вищим за мінімальну в Україні. Тобто у 2026 році офіційний дохід не може бути нижчим за 8 647 грн.

У разі ігнорування відповідної вимоги роботодавці будуть змушені платити цільові внески на загальну підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Які необхідні документи для подвійного зарахування

За даними уряду, підставою для застосування роботодавцем подвійного зарахування для осіб з інвалідністю першої групи є один з документів. Зокрема, це може бути:

виписка з акта огляду МСЕК/довідка до акта огляду (видана до 1 січня 2025 року);

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (для категорії 1 серії А);

посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій.

Для осіб з інвалідністю другої групи з порушенням зору/

психічними розладами:

виписка з акта огляду МСЕК/довідка до акта огляду, видана до 1 січня 2025 року;

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

індивідуальна програма реабілітації.

