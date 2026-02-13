Зарплаты энергетиков и тепловиков — как подать заявку и нюансы в доплате 20 тыс. грн

Работник сферы энергетики. Фото: Freepik

Зимой работники аварийно-восстановительных бригад получили право на дополнительные выплаты в 20 тыс. грн к основной заработной плате. В феврале правила предоставления такой финансовой поддержки несколько подкорректировали, однако в дальнейшем доступна возможность воспользоваться такой услугой через государственный портал "Дія".

О том, как и кто может подать заявку по новым правилам, рассказывают Новини.LIVE.

Что стоит знать о доплате к зарплате в 20 тыс. грн

В феврале действуют обновленные правила экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи для работников критически важных отраслей.

Согласно им, вместо четырех месяцев доплату в размере 20 тыс. грн к зарплате будут осуществлять пять. Это предусмотрено постановлением №168. Таким образом, работники аварийно-восстановительных бригад смогут дольше рассчитывать на соответствующую поддержку.

Право на выплату госпомощи имеют работники, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам:

предприятий топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства;

железнодорожного транспорта.

Кроме того, урегулировали другие нюансы. Согласно новациям, при невозможности зачислить средства на счета получателей, предприятия будут иметь право включать таких лиц в отдельные списки в следующем месяце. При таких обстоятельствах выплату осуществят после того, как завершится основной период.

Также портал госуслуг "Дія" будет автоматически формировать и отправлять лицам, которые подали списки получателей госпомощи, сообщение о количестве получателей выплат, которым зачислили и не зачислили деньги на текущие счета, вместе со списком таких получателей.

При этом средства будут начислять, даже если было отработано всего несколько дней.

Как правильно подать заявку на доплаты компании

Обратиться за выплатами может руководитель или уполномоченное лицо. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Авторизоваться на портале "Дія"; Подать заявление в период с 6 до 15 числа месяца (за предыдущий месяц); В случае наличия компании в списках профильных министерств — форма должна открыться автоматически. Там надо указать данные работников (фамилия, имя и отчество, идентификационный код, должность, счет в банке, номер телефона); Подписать заявление электронной подписью (для филиалов нужна подпись руководителя филиала); После формирования списков, пуш-уведомление поступит в приложении "Дія".

Доплату выплатят за каждый месяц участия в восстановительных работах.

Кто еще получит больше денег в 2026 году

В этом году правительство ввело комплексную программу оказания поддержки некоторым работникам, охватившую 230 общин, где до сих пор проживает 6,6 млн граждан.

С целью обеспечения безопасности и доступа к услугам для местного населения повысили финансовую поддержку двух категорий работников. А именно:

Педагогов: 25 тысяч учителей будут получать ежемесячно доплаты по 4 тыс. грн.

Медики: для врачей в прифронтовых медучреждениях отменили понижающий коэффициент в оплате труда. Также планировали повысить семейным врачам зарплаты до 35 тыс. грн.

