ПриватБанк зачислит клиентам на карты до 100 000 грн: как получить

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

До 16 ноября 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" будет проводить среди клиентов уникальный розыгрыш денежных сертификатов. Предусматривается начисление до 100 000 грн за покупку билетов через онлайн-сервисы банка с использованием карт международной платежной системы Visa.

О том, при каких условиях клиенты могут получить сертификаты от банка, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому ПриватБанк начислит до 100 000 грн

Согласно официальным правилам программы, речь идет о розыгрыше денежных средств, которые можно будет потратить на отдых в горах. Рассчитывать на такой бонус от государственного финансового учреждения смогут клиенты, имеющие карты международной платежной системы Visa, при покупке билетов через мобильное приложение или веб-банкинг "Приват24".

"Карпатские путешествия с Приват24 и Visa: с 16 сентября 2026 года по 16 ноября 2026 года приобретайте билеты в Приват24 с карты Visa и получите шанс выиграть отдых в горах! Каждый билет — это новый шанс на выигрыш!", — говорится в сообщении банка.

При соблюдении условий программы победителей ждут награды в виде сертификатов на поездку в Карпаты.

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Ожидается, что в общей сложности финансовая организация разыграет восемь сертификатов:

Ежемесячно можно получить сертификаты на 50 000 грн (будут выбраны четыре победителя на каждом этапе);

Суперприз в виде сертификата на 100 000 грн (получит участник, который в течение акции приобретет наибольшее количество билетов).

Как и кто может принять участие в акции от ПриватБанка

Согласно условиям программы, принять участие в акции от ПриватБанка могут только совершеннолетние клиенты, у которых уже есть идентификационный код и активная карта международной платежной системы Visa, выпущенная государственным банком.

В акции участвуют расчеты картой Visa за билеты на автобус или поезд по регионам Украины.

Чтобы стать участником акции, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте банка. Для этого необходимо ввести номер телефона; Приобрести билет на автобус/поезд по Украине на общую сумму от 900 грн с карты Visa ПриватБанка в "Приват24" (меню "Транспорт") или на портале банка; Дождаться ежемесячного розыгрыша призов.

Важные нюансы участия в программе

В банке пояснили, что победителей выберут с помощью ресурса Random.org из числа всех зарегистрированных участников, которые выполнят требования акции на дату проведения розыгрыша.

В конце каждого этапа акции будут определены по четыре победителя. Всего в течение акции планируется выбрать восемь граждан. Результаты всех розыгрышей будут опубликованы на странице акции.

В случае победы клиенты получат уведомление в мобильном приложении "Приват24".

В частности, если у граждан нет карты международной платежной системы Visa, ее можно открыть в виде Digital-карты через "Приват24".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 30 ноября в ПриватБанке действует программа предоставления скидок на элитные услуги. В частности, речь идет о более низкой стоимости проживания в отеле "Буковель". Воспользоваться ими могут владельцы двух видов банковских карт Black Edition и World Elite от Mastercard. По правилам акции, чтобы получить такие преимущества, необходимо соблюсти несколько рекомендаций.

Еще Новини.LIVE писали, что до 15 октября клиенты ПриватБанка могут получить кэшбэк за онлайн-платежи. В частности, банк может вернуть за такие операции до 100% оплаты. Максимально каждый клиент может получить 5 000 грн. Речь идет об оплате договорных платежей за коммунальные услуги через приложение или веб-версию "Приват24".