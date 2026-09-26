ПриватБанк компенсирует расходы на коммунальные услуги: кто и как может получить

Деньги, расчеты и квитанции за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" всем клиентам доступна возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через онлайн-сервисы банка в безналичном формате. Именно при таком варианте оплаты банк может вернуть полную стоимость оплаченных услуг.

О том, кому банк может вернуть всю сумму за коммунальные услуги, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

При каких условиях ПриватБанк вернет всю сумму за услуги ЖКХ

Речь идет о совместной акционной программе с международной платежной системой Mastercard, направленной на популяризацию безналичных платежей в Украине и повышение осведомленности об услугах.

Согласно условиям, банк вернет клиентам средства за расчеты через мобильное приложение/веб-банкинг "Приват24".

При совершении не менее семи платежей клиенты смогут претендовать на получение 100% кэшбэка. Максимальная сумма, которую банк сможет вернуть участнику акции, — 5 000 грн.

Читайте также:

Ожидается, что финансовое учреждение определит за весь срок действия акционной программы 300 победителей.

Какие правила участия в акции в "Приват24"

По информации банка, прежде чем совершать платежи, клиенты должны пройти предварительную регистрацию на сайте ПриватБанка, указав свой финансовый номер телефона.

Далее рекомендуется совершать платежи следующего характера (в частности, автоплатежи) через "Приват24":

Договорные коммунальные расчеты через приложение/веб-версию; Автоматические платежи за коммунальные услуги/телекоммуникации; Договорные телекоммуникационные платежи (интернет/ТВ).

После оплаты семи позиций клиент автоматически войдет в список участников, из числа которых в течение десяти дней выберут победителя. Отбор будет проводиться случайным образом посредством компьютерной выборки.

Также будут выбраны по 20 резервных получателей на случай отказа победителей от кэшбэка.

В случае выигрыша банк отправит победителям уведомление в мобильное приложение "Приват24".

Что еще важно знать об акционной программе банка

Согласно правилам, действие программы распространяется только на украинские регионы, не входящие в список временно оккупированных территорий.

Поскольку кэшбэк будет считаться дополнительным доходом, этот факт может негативно повлиять на получателей жилищных субсидий, государственной помощи и льгот, если для права на них учитывается совокупный доход.

Розыгрыш кэшбэка за коммунальные платежи продлится до 15 октября 2026 года.



Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 16 ноября в ПриватБанке можно выиграть денежные сертификаты на отдых в горах за покупку билетов через онлайн-сервисы финучреждения. Клиенты смогут получить до 100 000 грн. Для этого необходимо использовать карты платежной системы Visa.

Еще Новости.LIVE писали, что в ПриватБанке уточнили правила проведения финансовых операций с американской валютой более старых образцов. В банке подчеркнули, что в кассах клиентам не имеют права отказывать в приеме таких банкнот из-за ранних годов выпуска. Также рассказали о некоторых нюансах в защите старых долларов.