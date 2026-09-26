ПриватБанк компенсирует расходы на коммунальные услуги: кто и как может получить

ПриватБанк покроет стоимость коммуналки: как получить
В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" всем клиентам доступна возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через онлайн-сервисы банка в безналичном формате. Именно при таком варианте оплаты банк может вернуть полную стоимость оплаченных услуг.
О том, кому банк может вернуть всю сумму за коммунальные услуги, рассказывает издание Новини.LIVE.
При каких условиях ПриватБанк вернет всю сумму за услуги ЖКХ
Речь идет о совместной акционной программе с международной платежной системой Mastercard, направленной на популяризацию безналичных платежей в Украине и повышение осведомленности об услугах.
Согласно условиям, банк вернет клиентам средства за расчеты через мобильное приложение/веб-банкинг "Приват24".
При совершении не менее семи платежей клиенты смогут претендовать на получение 100% кэшбэка. Максимальная сумма, которую банк сможет вернуть участнику акции, — 5 000 грн.
Ожидается, что финансовое учреждение определит за весь срок действия акционной программы 300 победителей.
Какие правила участия в акции в "Приват24"
По информации банка, прежде чем совершать платежи, клиенты должны пройти предварительную регистрацию на сайте ПриватБанка, указав свой финансовый номер телефона.
Далее рекомендуется совершать платежи следующего характера (в частности, автоплатежи) через "Приват24":
- Договорные коммунальные расчеты через приложение/веб-версию;
- Автоматические платежи за коммунальные услуги/телекоммуникации;
- Договорные телекоммуникационные платежи (интернет/ТВ).
После оплаты семи позиций клиент автоматически войдет в список участников, из числа которых в течение десяти дней выберут победителя. Отбор будет проводиться случайным образом посредством компьютерной выборки.
Также будут выбраны по 20 резервных получателей на случай отказа победителей от кэшбэка.
В случае выигрыша банк отправит победителям уведомление в мобильное приложение "Приват24".
Что еще важно знать об акционной программе банка
Согласно правилам, действие программы распространяется только на украинские регионы, не входящие в список временно оккупированных территорий.
Поскольку кэшбэк будет считаться дополнительным доходом, этот факт может негативно повлиять на получателей жилищных субсидий, государственной помощи и льгот, если для права на них учитывается совокупный доход.
Розыгрыш кэшбэка за коммунальные платежи продлится до 15 октября 2026 года.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 16 ноября в ПриватБанке можно выиграть денежные сертификаты на отдых в горах за покупку билетов через онлайн-сервисы финучреждения. Клиенты смогут получить до 100 000 грн. Для этого необходимо использовать карты платежной системы Visa.
Еще Новости.LIVE писали, что в ПриватБанке уточнили правила проведения финансовых операций с американской валютой более старых образцов. В банке подчеркнули, что в кассах клиентам не имеют права отказывать в приеме таких банкнот из-за ранних годов выпуска. Также рассказали о некоторых нюансах в защите старых долларов.