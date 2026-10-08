Тарифы на электроэнергию: как платить 1,32 грн вместо 4,32 грн в октябре

Женщина с квитанциями, расчеты. Фото: Новини.LIVE.

В октябре 2026 года семьи, проживающие в квартирах и домах, где тепло производится исключительно с помощью электрических приборов (котлов, конвекторов и т. п.), смогут платить за электроэнергию в три раза меньше. Важно, чтобы такой тип отопления был официально зафиксирован в проектной документации и техническом паспорте жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию "Закарпатьеэнергосбыт".

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Для кого вступил в силу сниженный тариф на электроэнергию

В начале года правительство официально отнесло дома с электрическим отоплением к объектам критической инфраструктуры. Кабмин и антикризисный штаб приняли это решение, чтобы защитить владельцев таких домов от плановых отключений света в периоды ограничений в энергосистеме.

Также жильцы таких домов смогут платить за электроэнергию в три раза меньше за счет действия сниженного тарифа и использования специального двухзонного счетчика.

Льготные цены будут действовать с 1 октября по 30 апреля 2027 года, однако только на первые 2000 кВт·ч. Соответствующие правила регулирует постановление Кабмина № 530 от 29 апреля 2026 года.

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Стандартный тариф для квартир и домов, где тепло производится исключительно с помощью электрических приборов:

первые 2000 кВт·ч — 2,64 грн/кВт·ч;

каждый последующий киловатт-час сверх льготного объема — 4,32 грн/кВт-ч.

В то же время потребители, которые будут пользоваться двухзонным счетчиком, смогут сэкономить еще больше средств на этой услуге. При таких условиях первые 2000 кВт·ч будут стоить:

в дневное время (07:00 — 23:00) — 2,64 грн/кВт-ч;

в ночное время (23:00 — 07:00) — 1,32 грн/кВт-ч.

Таким образом, в случае потребления свыше 2000 кВт·ч коэффициенты зон будут применяться к базовой ставке 4,32 грн/кВт·ч на объем превышения.

Как оформить тариф на электроотопление

Для того чтобы жильцы домов и квартир с официально подтвержденным электроотоплением могли воспользоваться специальным тарифом, необходимо, чтобы такой тип отопления был официально зафиксирован в проектной документации и техническом паспорте жилья. Для этого предусмотрено несколько этапов:

Разработка проекта — необходимо заказать проект узаконивания/устройства электроотопления в аккредитованной проектной организации. Монтаж и паспортизация — необходимо установить оборудование в соответствии с проектом и получить технический паспорт/акт Внести изменения в договор с ОСР — для этого необходимо обратиться к своему оператору системы распределения, чтобы зафиксировать изменения в технических характеристиках объекта и договоре. Фиксация у поставщика услуг — предоставить обновленный договор/выписку, подтверждающую наличие электроотопления, поставщику для использования льготного тарифа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре цены на газ от газопоставщиков на рынке существенно различаются. Годовые тарифы не изменятся до мая (до 9,99 грн за куб. м.), а месячные будут в диапазоне от 8,46 до 27,59 грн. В то же время, став клиентом «Нафтогаза», граждане смогут существенно сэкономить, ведь предусмотрен тариф «Фиксированный» в размере 7,96 грн за куб. м.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом месяце цены на распределение газа для населения не изменятся. Тариф будет фиксированным для каждой отдельной области. В то же время с октября в Украине вступили в силу новые правила для счетов за доставку топлива. В частности, газовики начнут использовать единый шаблон/форму счета. Новые квитанции позволят сделать информацию более прозрачной и понятной.