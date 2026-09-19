СЭС для дома в 2026 году: сколько стоят солнечные панели и их монтаж

Солнечные батареи на доме. Фото: pexels.com

Солнечные панели позволяют частным домохозяйствам производить собственную электроэнергию, сокращать потребление из сети и, при определенных условиях, продавать излишки. В то же время установка солнечной электростанции требует значительных начальных затрат, а ее окупаемость зависит от мощности, фактической выработки, объема собственного потребления и условий продажи электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.NET.

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Сколько стоит солнечная станция для частного дома

Единой цены на солнечную электростанцию нет. Стоимость зависит от количества и мощности панелей, типа инвертора, наличия аккумуляторов, монтажа, креплений и дополнительного защитного оборудования.

В открытых предложениях продавцов оборудования станция мощностью 10 кВт может стоить более 200 тыс. грн. Например, одно из предложений автономной СЭС на 10 кВт оценивается в 226 460 грн. В комплект входят солнечные панели, инвертор и аккумуляторное оборудование.

Однако такую сумму нельзя считать универсальной рыночной ценой. Перед покупкой необходимо проверить, включены ли в смету:

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доставка оборудования;

монтаж;

крепления для крыши или наземной конструкции;

кабели и защитная автоматика;

настройка системы;

аккумулятор;

подключение к внутренней сети дома.

Если станция нужна только для снижения счетов за электроэнергию, покупателю может хватить сетевой системы. Если же главная цель — резервное питание во время отключений, придется рассматривать гибридную или автономную СЭС с аккумулятором. Это увеличивает первоначальные затраты.

Чем отличаются сетевая и гибридная СЭС

Сетевая солнечная электростанция вырабатывает электроэнергию для собственного потребления. Излишки при соответствующих условиях могут передаваться в сеть. В то же время такая система обычно не работает во время аварийного отключения электроэнергии, поскольку в целях безопасности прекращает подачу тока в сеть.

Гибридная станция дополнительно может накапливать электроэнергию в аккумуляторах. Это позволяет использовать часть произведенной электроэнергии вечером или во время отключений. Однако время автономной работы зависит от емкости батареи и нагрузки в доме.

Поэтому перед установкой необходимо определить, что именно должна обеспечивать СЭС:

экономию на потреблении электроэнергии;

продажу излишка в сеть;

резервное питание;

сочетание всех этих задач.

Как работает "зеленый" тариф в 2026 году

Для частных домохозяйств с солнечными установками мощностью до 30 кВт действует механизм "зеленого" тарифа. Его размер зависит, в частности, от года ввода станции в эксплуатацию.

Для солнечных установок частных домохозяйств, введенных в эксплуатацию в 2026–2029 годах, ставка составляет 603,86 коп./кВт·ч без НДС, или 6,0386 грн за кВт·ч без НДС.

Этот тариф не является ценой, по которой население покупает электроэнергию для бытовых нужд. Он применяется к электроэнергии, которую производитель может продавать в соответствии с установленными правилами.

Для станций, введённых в эксплуатацию ранее, могут действовать другие ставки. Поэтому владельцам уже установленных СЭС необходимо проверять тариф, закреплённый именно за их установкой.

Сколько можно получить за продажу излишка

Размер выплат зависит от фактической выработки и от того, какую часть электроэнергии семья потребляет самостоятельно.

Например, если станция произвела за месяц 1 000 кВт·ч, а дом потреблял 400 кВт·ч, потенциальный излишек составит:

1 000 – 400 = 600 кВт·ч.

Если применить к этому объему тариф 6,0386 грн за кВт·ч без НДС, получим:

600 × 6,0386 = 3 623,16 грн до налогообложения.

Это лишь условный расчет. Фактическая выработка в разные месяцы отличается из-за продолжительности светового дня, облачности, снега, затенения, ориентации панелей и технического состояния оборудования.

ГНС отмечает, что доход физического лица от продажи электроэнергии, произведенной генерирующими установками частного домохозяйства, облагается:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Если применить эти ставки к условному доходу в размере 3 623,16 грн, после налогообложения останется примерно 2 789,83 грн.

В то же время это не означает, что именно такую сумму владелец будет получать ежемесячно. В зимние месяцы выработка может быть значительно ниже, а часть электроэнергии может использоваться самим домохозяйством.

Можно ли назвать точный срок окупаемости

Точный срок окупаемости солнечной электростанции невозможно определить только по ее мощности. Для этого нужны конкретные данные о доме и комплектации станции.

На расчет влияют:

общая стоимость СЭС; объем электроэнергии, который она вырабатывает в течение года; доля собственного потребления; количество электроэнергии, которое можно продать; действующий тариф на электроэнергию для населения; ставка «зеленого» тарифа; налоги; расходы на обслуживание; возможное снижение производительности оборудования со временем; необходимость замены аккумулятора или инвертора.

Например, если семья потребляет большую часть электроэнергии днем, сетевая СЭС может быстрее снизить расходы на электроэнергию, поскольку произведенная электроэнергия сразу используется в доме. Если же основное потребление приходится на вечер, без аккумулятора значительная часть выработанной электроэнергии может оставаться избыточной.

Поэтому обещания окупаемости за фиксированное количество лет следует воспринимать лишь как прогноз продавца. Перед заключением договора нужно попросить расчет для конкретного адреса, площади крыши, ориентации панелей и фактического потребления.

Что проверить перед покупкой СЭС

Перед установкой солнечной электростанции стоит получить от продавца подробную смету и проверить:

Мощность панелей и инвертора.

Тип системы — сетевая, гибридная или автономная.

Емкость аккумулятора, если он предусмотрен.

Прогнозируемую годовую выработку.

Условия гарантии на панели, инвертор и аккумулятор.

Стоимость монтажа и подключения.

Наличие защитной автоматики.

Условия передачи избытка электроэнергии в сеть.

Соответствует ли станция разрешенной мощности и техническим условиям подключения.

Какие расходы могут возникнуть после окончания гарантийного срока.

Отдельно нужно проверить, не содержит ли предложение только стоимость оборудования без монтажа и дополнительных работ. Именно это часто создает разницу между рекламной ценой и окончательной суммой, которую придется заплатить.

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