Подготовка к отопительному сезону: кто получит 15 000 грн на резервное электроснабжение

Человек держит деньги на фоне квитанций. Фото: Новини.LIVE

В рамках подготовки к отопительному сезону жители одного из прифронтовых городов Украины могут получить разовую материальную помощь на приобретение источников резервного электропитания. Средства на зиму будут выделены тем, чьи дома оборудованы индивидуальными газовыми котлами.

О том, где граждане получат поддержку на зиму, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто и где получит 15 000 грн помощи на электроснабжение

По информации городской военной администрации, жители города Сумы смогут получить разовую материальную помощь на обеспечение своих домов источниками резервного электропитания.

Власти инициировали программу поддержки владельцев квартир в многоэтажках с индивидуальным отоплением, чтобы граждане могли обеспечить тепло в своих домах в зимний период. Таким образом пытаются заранее минимизировать последствия возможных отключений электроэнергии.

У владельцев квартир с автономным отоплением возникают серьезные проблемы при отключении света, ведь:

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останавливаются котлы;

квартиры остаются без тепла;

в домах пропадает горячая вода.

Благодаря новой инициативе граждане получат финансовую поддержку для подготовки жилья к безопасному прохождению зимнего сезона.

"В Сумах выделяем 15 000 гривен на резервное энергоснабжение для квартир с автономным отоплением. Сумская городская военная администрация вводит важный механизм социальной защиты для горожан в преддверии нового отопительного сезона", — говорится в сообщении.

Ключевые условия зимней программы поддержки

По информации военной администрации, претендовать на помощь смогут владельцы квартир в многоэтажных домах Сумской городской территориальной громады с зарегистрированным местом жительства, а также внутренние переселенцы, которые приобрели жилье в громаде.

Полученные средства можно будет потратить на покупку:

инверторов;

аккумуляторных батарей;

портативных зарядных станций;

комплекта инвертора и аккумулятора.

В рамках программы предусмотрена полная или частичная компенсация фактических расходов, однако не более 15 000 грн на одну квартиру.

Как подать заявку на получение помощи на зиму

Граждане, соответствующие условиям, могут обратиться в Департамент социальной защиты населения СМР по адресам:

ул. Харьковская, 35;

ул. Романа Атаманюка, 49А;

ул. Ахтырская, 11;

ул. Британская, 21.

Заранее необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт (ID-карта);

идентификационный код;

выписку из реестра территориальной громады/справку ВПЛ;

документы, подтверждающие право собственности на жилье;

справку от АО "Сумыгаз" о наличии двухконтурного газового котла в квартире;

расчетные документы на оборудование (чеки, накладные).

Узнать подробности и получить предварительную запись можно по телефонам:

050-407-81-99;

050-407-80-02.

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