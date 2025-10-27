Видео
Кредиты в Ощадбанке — можно ли закрыть за границей

Дата публикации 27 октября 2025 06:01
обновлено: 00:09
Ощадбанк и закрытие кредитной истории — что должны знать клиенты за рубежом
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане время от времени обращаются в банки и оформляют кредиты, чтобы оперативно профинансировать свои непредвиденные расходы. Из-за полномасштабной войны с Россией многие украинцы выехали за границу и не успели расплатиться с кредитами. Теперь некоторых клиентов, например Ощадбанка, интересует, как можно закрыть кредитную историю в Украине, если находишься за границей.

С таким вопросом в Ощадбанк обратился один из клиентов, опубликовав соответствующее обращение на странице в социальной сети Facebook.

Как закрыть кредитную историю в Ощадбанке

Как следует из сообщения, человек сейчас физически находится в другой стране. Однако закрыть кредитную историю ему нужно именно в Украине.

Как закрыть кредитную историю в Ощадбанке. Скриншот: Ощадбанк/Facebook

Сотрудник главного офиса Ощадбанка пояснил, что в случае необходимости, закрыть счет можно в любом отделении банка при условии отсутствия на нем средств или задолженности.

"Это может сделать как сам владелец счета, так и доверенное лицо при условии наличия соответствующих полномочий в доверенности", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что граждане могут записаться на личный прием к главе правления, заместителям председателя, членам правления и руководителям структурных подразделений центрального аппарата Ощадбанка.

Такое право предоставляется всем гражданам и уполномоченным представителям (если они имеют необходимые документы), льготным категориям украинцев (в первую очередь). Осуществить запись по номеру телефона: 0-800-210-800.

Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане могут приходить в банковские отделения Ощадбанка и не ждать в очереди. Для этого они делают заказ на официальном портале. Также мы писали, что Ощадбанк делает подарки клиентам, которые впервые получают карту.

кредиты Ощадбанк деньги банки банк рассрочка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
