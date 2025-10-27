Ощадбанк и закрытие кредитной истории — что должны знать клиенты за рубежом

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане время от времени обращаются в банки и оформляют кредиты, чтобы оперативно профинансировать свои непредвиденные расходы. Из-за полномасштабной войны с Россией многие украинцы выехали за границу и не успели расплатиться с кредитами. Теперь некоторых клиентов, например Ощадбанка, интересует, как можно закрыть кредитную историю в Украине, если находишься за границей.

С таким вопросом в Ощадбанк обратился один из клиентов, опубликовав соответствующее обращение на странице в социальной сети Facebook.

Как закрыть кредитную историю в Ощадбанке

Как следует из сообщения, человек сейчас физически находится в другой стране. Однако закрыть кредитную историю ему нужно именно в Украине.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка пояснил, что в случае необходимости, закрыть счет можно в любом отделении банка при условии отсутствия на нем средств или задолженности.

"Это может сделать как сам владелец счета, так и доверенное лицо при условии наличия соответствующих полномочий в доверенности", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что граждане могут записаться на личный прием к главе правления, заместителям председателя, членам правления и руководителям структурных подразделений центрального аппарата Ощадбанка.

Такое право предоставляется всем гражданам и уполномоченным представителям (если они имеют необходимые документы), льготным категориям украинцев (в первую очередь). Осуществить запись по номеру телефона: 0-800-210-800.

