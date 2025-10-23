Ощадбанк присылает уведомления о продолжении сотрудничества — что нужно сделать

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" получают сообщения с просьбой обновить информацию, даже если она не претерпела никаких изменений, для продолжения сотрудничества. Известно, кого касается соответствующее требование и как правильно осуществить соответствующую процедуру.

Зачем Ощадбанк направляет просьбу по обновлению данных

Как отмечается на странице Ощадбанка в Facebook, финучреждение направляет некоторым клиентам просьбу пройти процедуру обновления личной информации и предоставления достоверных данных. Некоторые из граждан обратились к банку за объяснением, нужно ли предоставлять сведения, если они остаются неизменными.

"Что за причина — в приложении Ощад пишут обновить информацию о себе?", — говорится в сообщении.

По информации банка, обновление персональных данных является требованием для всех банковских учреждений в Украине. Соответствующий вопрос регулирует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Такие сообщения направляют гражданам с разной периодичностью в зависимости от степени риска деловых отношений. Некоторым, учитывая это, необходимо чаще осуществлять соответствующую процедуру.

Обновлять данные клиенты обязаны не более одного раза в год в случае высокого риска. А также:

раз в три года — если средний уровень риска для деловых отношений;

раз в пять лет — подозрений относительно любых рисков нет.

Как быстро обновить информацию в банке

В случае поступления уведомления в мобильное приложение или веб-версию "Ощад/24", нужно будет пройти такую процедуру в течение 30 дней. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

открыть сообщение от Ощадбанка;

выбрать пункт "Еще";

перейти в собственный профиль;

просмотреть предыдущую информацию;

подтвердить при отсутствии изменений/добавить обновление.

Также обновить данные можно в отделении банковского учреждения.

