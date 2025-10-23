Видео
Дата публикации 23 октября 2025 06:01
обновлено: 16:45
Ощадбанк присылает уведомления о продолжении сотрудничества — что нужно сделать
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" получают сообщения с просьбой обновить информацию, даже если она не претерпела никаких изменений, для продолжения сотрудничества. Известно, кого касается соответствующее требование и как правильно осуществить соответствующую процедуру.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Читайте также:

Зачем Ощадбанк направляет просьбу по обновлению данных

Как отмечается на странице Ощадбанка в Facebook, финучреждение направляет некоторым клиентам просьбу пройти процедуру обновления личной информации и предоставления достоверных данных. Некоторые из граждан обратились к банку за объяснением, нужно ли предоставлять сведения, если они остаются неизменными.

"Что за причина — в приложении Ощад пишут обновить информацию о себе?", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

По информации банка, обновление персональных данных является требованием для всех банковских учреждений в Украине. Соответствующий вопрос регулирует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Такие сообщения направляют гражданам с разной периодичностью в зависимости от степени риска деловых отношений. Некоторым, учитывая это, необходимо чаще осуществлять соответствующую процедуру.

Обновлять данные клиенты обязаны не более одного раза в год в случае высокого риска. А также:

  • раз в три года — если средний уровень риска для деловых отношений;
  • раз в пять лет — подозрений относительно любых рисков нет.

Как быстро обновить информацию в банке

В случае поступления уведомления в мобильное приложение или веб-версию "Ощад/24", нужно будет пройти такую процедуру в течение 30 дней. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

  • открыть сообщение от Ощадбанка;
  • выбрать пункт "Еще";
  • перейти в собственный профиль;
  • просмотреть предыдущую информацию;
  • подтвердить при отсутствии изменений/добавить обновление.

Также обновить данные можно в отделении банковского учреждения.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке можно не платить за некоторые сервисы. Одной из таких является услуга уведомления о финансовых операциях.

Также мы рассказывали, что с октября изменились правила в Ощадбанке для части клиентов. Речь идет о статусе средств, которые хранились на старых картах.

Ощадбанк деньги банки приложение Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
