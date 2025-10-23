Ощадбанк присылает уведомления о продолжении сотрудничества — что нужно сделать

Ощадбанк просит предоставить некоторые данные — кого касается
Клиенты государственного "Ощадбанка" получают сообщения с просьбой обновить информацию, даже если она не претерпела никаких изменений, для продолжения сотрудничества. Известно, кого касается соответствующее требование и как правильно осуществить соответствующую процедуру.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.
Зачем Ощадбанк направляет просьбу по обновлению данных
Как отмечается на странице Ощадбанка в Facebook, финучреждение направляет некоторым клиентам просьбу пройти процедуру обновления личной информации и предоставления достоверных данных. Некоторые из граждан обратились к банку за объяснением, нужно ли предоставлять сведения, если они остаются неизменными.
"Что за причина — в приложении Ощад пишут обновить информацию о себе?", — говорится в сообщении.
По информации банка, обновление персональных данных является требованием для всех банковских учреждений в Украине. Соответствующий вопрос регулирует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Такие сообщения направляют гражданам с разной периодичностью в зависимости от степени риска деловых отношений. Некоторым, учитывая это, необходимо чаще осуществлять соответствующую процедуру.
Обновлять данные клиенты обязаны не более одного раза в год в случае высокого риска. А также:
- раз в три года — если средний уровень риска для деловых отношений;
- раз в пять лет — подозрений относительно любых рисков нет.
Как быстро обновить информацию в банке
В случае поступления уведомления в мобильное приложение или веб-версию "Ощад/24", нужно будет пройти такую процедуру в течение 30 дней. Для этого необходимо сделать несколько шагов:
- открыть сообщение от Ощадбанка;
- выбрать пункт "Еще";
- перейти в собственный профиль;
- просмотреть предыдущую информацию;
- подтвердить при отсутствии изменений/добавить обновление.
Также обновить данные можно в отделении банковского учреждения.
